R. & P.

SIDERNO – Una nuova luce per il tratto della strada di collegamento tra la nostra via Carrera e via Cosmano di Locri.

Sono stati affidati alla ditta Sainato Loredana di Gioiosa Ionica i lavori di completamento della pubblica illuminazione nel tratto che ne è privo, colmando una pluridecennale lacuna che permetterà una più completa fruizione, soprattutto a ciclisti e pedoni, di questa importante arteria di collegamento interno tra i due centri più popolosi del comprensorio.

Altre importanti novità sono alle viste per quanto riguarda la bitumazione delle vie cittadine. Sono in appalto i lavori per asfaltare le vie più centrali (a cominciare dalla via Cristoforo Colombo) fino a tutte le traverse che collegano la zona al Corso della Repubblica e che lo scorso mese di agosto sono state animate dalla partecipatissima manifestazione “Le Notti dei Folli”.

L’Area 3 del Comune, inoltre, sta compiendo una ricognizione completa della viabilità cittadina al fine di predisporre un piano straordinario di manutenzione delle strade comprensivo di un global service che permetterà all’Ente di intervenire in tempi brevissimi in caso di necessità.