I lupacchiotti di Ginefra si impongono al PalaScoppa: partita decisa nei secondi finali dalla freddezza dei rossoblù dalla lunetta. In classifica, punteggio pieno dopo tre giornate

R. & P.

COSENZA – In un pomeriggio novembrino che dal tepore sembra giugno, al PalaScoppa di Soverato, è andata in scena la sfida tra Nuovo Basket Soverato e Pirossigeno Cosenza Basket, valida per la terza giornata del campionato maschile Under 19. Partita molto combattuta che solo alla fine ha visto Cosenza prevalere per 70-63. Dopo due quarti condotti punto a punto, i silani hanno preso il largo con una grintosa terza frazione, ma Soverato si è rifatto sotto, Nel finale, in una girandola di timeout, e con fallo sistematico dei ragazzi di coach Maeran, i rossoblù sono stati infallibili dalla lunetta e hanno fatto loro l’incontro. Che porta a 6 il bottino in classifica, con tre successi nelle prime tre gare disputate.

La cronaca della partita

Il primo allungo lo provano i Lupi, al minuto 6.39, un canestro di Simone Sconza, porta a più 4 il vantaggio, ma Soverato si riporta sotto. Botta e risposta tra Chiriaco e Bosco e a 2.07 dalla fine del primo quarto il punteggio vede appaiate le due squadre a 16 punti ciascuna. Continua punto a punto, fino al suono della sirena che decreta il 22-20 per i padroni di casa. Avvio di seconda frazione deciso del Soverato e massimo vantaggio dei ragazzi di coach Maeran che si portano sul 28-20, massimo vantaggio del match, finora. Due errori dalla lunetta di Bosco e grande imprecisione al tiro non fanno schiodare i rossoblù dal 20 in tabellino. Ginefra rimanda dentro Simone Sconza e Niccolò Riitano per cercare di recuperare subito il punteggio e dare ancora centimetri sotto le plance. Simone Sconza piazza una tripla, ma risponde immediatamente Grandacci. A 7.07 dalla pausa lunga Soverato è ancora avanti di 8 (31-23). Suona la carica Riitano e infila una tripla, poi due liberi di Simone Sconza e un canestro di Giordano riducono il vantaggio del Soverato a un solo punto (31-30), a 2.40 dal termine del secondo quarto. Perfetta parità: Pirossigeno e Nuovo Basket vanno negli spogliatoi sul 34 pari. La terza frazione si apre con un break di 7-0 per Cosenza, la risposta degli jonici non si fa attendere e al terzo minuto di gioco, il parziale sorride ai Lupi che sono avanti, ma di 4 lunghezze (43-39). Chiama timeout la panchina di Soverato, a 5.56 dal termine del terzo quarto, dopo un fallo di Apuzzo che al rientro fa posto a Bartolotti. Allungo dei rossoblù che piazzano un break di 10-4 nei minuti finali del tempo e chiudono sul 53-43. Pronti, via e Apuzzo infila una tripla che riduce lo svantaggio a meno 7. Ancora Apuzzo, e Soverato si porta a 5 lunghezze. Coach Ginefra scuote i suoi dalla panchina, il rientro per l’ultimo round non è stato dei migliori. Botta e risposta tra le due squadre e risultato che sorride ancora agli ospiti, a 5.42, il divario è appena di 4 punti (58-54). Pian piano i padroni di casa sono riusciti a rosicchiare qualche punto e sono a due possessi dai giocatori in casacca rossa. Apuzzo e Chiriaco riportano a una sola lunghezza il Soverato (60-59) e costringono al timeout la panchina rossoblù, a 2.40 dal termine. Si profila un finale al cardiopalma. Sorpasso Soverato e controsorpasso di Cosenza, a Bartolotti risponde Carofiglio. A 43 secondi, i Lupi sono sul 64-63. Ancora due possessi. Bosco prende un fallo e dalla lunetta non sbaglia e porta i suoi sul 66-63. Ancora un fallo del Nuovo Basket e Giordano fissa il punteggio sul 68-63. Cosenza chiude dalla lunetta con Simone Sconza che sigilla il risultato sul 70-63.

Tabellini

Nuovo Basket Soverato: Apuzzo 16, Marulla, Commodaro, Grandacci 10, Palaia 2, Bartolotti 4, Palermo 2, Viscomi, Chiriaco 18, Paparazzo 11, Morello.

Coach: Ugo Maeran.

Pirossigeno Cosenza Basket: Carofiglio 10, Sconza S. 19, Castiglione, Giordano 7, Lo Feudo, Bosco (k) 10, Sconza A., Simari Benigno 4, Riccardi 2, Cundari, Riitano N. 12, Carravetta 6.

Coach: Simone Ginefra.

Arbitri: Giampà di Lamezia e Strongoli di Catanzaro.