R. & P.

COOSENZA – Una vittoria che sa di carattere e di squadra. Quella messa a referto dall’Under 19 della Pirossigeno Cosenza Basket sul campo del Nuovo Basket Soverato per 70-63, è una di quelle partite che lasciano il segno. A guidare i Lupacchiotti dalla panchina, coach Simone Ginefra, che in un dopopartita emozionato non nasconde l’orgoglio per quanto visto in campo. E per il terzo successo consecutivo in campionato.

«La partita è stata bellissima – ha esordito Ginefra –, dura da giocare e da vincere. Soverato è stata agguerrita fino alla fine, con atleti fisicamente prestanti. Noi però abbiamo reagito con la difesa: abbiamo chiuso le loro bocche di fuoco, a cominciare da Chiriaco, pivot di qualità che ha comunque fatto un’ottima gara».

Il racconto del coach si fa via via più intenso: «Tutti e dodici i miei ragazzi hanno lottato, hanno dato un contributo fondamentale. E quando è servito, siamo stati freddissimi dalla lunetta: quei liberi finali hanno deciso la gara».

Una vittoria di gruppo, insomma, costruita su ogni pallone e su una mentalità che non conosce arrendevolezza. «I ragazzi non hanno mai mollato – ha concluso Ginefra –, sono stati eccezionali. Partite così confermano che la strada intrapresa è quella giusta». Ora la squadra – in testa al girone a punteggio pieno – guarda già alla prossima sfida, più carica che mai. Tra appena due giorni, alle 16.30 al PalaPirossigeno, i rossoblù si troveranno di fronte la Multimed Pallacanestro Vibo Valentia.