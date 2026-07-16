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LOCRI – La CGIL si mobilita per difendere la sanità pubblica.

Anche all’Ospedale di Locri ha avuto un largo successo la petizione avanzata dalla CGIL nazionale per la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge in difesa della sanità pubblica.

I cittadini della locride chiamati a firmare per la tutela dei loro diritti alla assistenza sanitaria e per contrastare la avanzata predatoria della sanità privata , hanno aderito convintamente alla chiamata di Emanuela Barbuto e della intera segreteria regionale. Si attende ora di raggiungere l’obiettivo delle 50.000 firme per procedere alla richiesta di una nuova legislazione in materia di sanità pubblica.

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