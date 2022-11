Terza Categoria, la Jonica SIDERNO stravince il derby con il Mammola

R & P

Campionato Terza Categoria Girone F. s.s. 2022/20232^ Giornata Jonica Siderno – Mammola 4-0Marcatori: 12′ pt A. Pasqualino, 2′ st R. Pasqualino, 20′ st Archinà, 36′ M. Fuda.

Arbitro: M. Beidoun di Locri.

La Jonica Siderno vince davanti al proprio pubblico 4-0 il derby contro il Mammola nella seconda giornata del campionato di Terza Categoria Girone F. I ragazzi di mister Costa, oggi assente in panchina, diretti dal suo vice Rocco Raso, dopo una prima fase di studio la sbloccano al 12′ con la rete di Andrea Pasqualino che dopo un primo tentativo in area piccola respinto dal portiere ospite non demorde e trova il gol del vantaggio.La Jonica ancora percolosa al 17′ e 22′ del primo tempo questa volta con Rocco Pasqualino protagonista con due occasioni, che sfiorano il raddoppio. Al 28′ si affacciano in avanti gli ospiti, ci prova su calcio di punizione F. Galluzzo, pallone alto. Poi dopo un fallo a favore del Mammola, si accendono un po’ gli animi e al 29′ il direttore di gara espelle un giocatore per parte, Prochilo per la Jonica e Ientile per il Mammola. Entrambe le squadre dunque costrette a giocare in 10 uomini. Poco dopo mister Raso costretto a fare il primo cambio, esce per infortunio V. Fuda al suo posto entra M. Commisso. Gli ospiti ci riprovano al 35′ ancora con F. Galluzzo sempre su calcio piazzato, palla ribattuta dalla barriera. Un minuto dopo arriva la terza occasione sprecata da Rocco Pasqualino per portare la squadra di casa sul 2 a 0. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-0 per la Jonica Siderno.

Nella ripresa, dopo appena due minuti ennesima occasione per Rocco Pasqualino che finalmente entra nel tabellino dei marcatori e trova la rete del 2-0. Al 11′ Jonica che va vicina alla terza rete, con capitan Mario Fuda che colpisce il palo su calcio di punizione. Tre minuti dopo altra palla gol per i biancoazzurri, questa volta con Antonio Commisso che in un primo momento colpisce il portiere, poi sfortunato sulla ribattuta. Poco dopo ancora A. Commisso protagonista con un cross dalla sinistra per A. Pasqualino che su colpo di testa sfiora la rete. Successivamente altro cambio per i padroni di casa fuori Rocco Pasqualino, dentro Archinà, quest’ultimo subito protagonista del gol del 3-0 della Jonica Siderno, su cross dalla destra di A. Pasqualino chiuso ottimamente in rete sul secondo palo. Al 33′ ospiti pericolosi sempre con F. Galluzzo su calcio piazzato dal limite, ma Gullaci è attento è respinge il pallone in calcio d’angolo. Risponde la Jonica con un calcio di punizione battuto da Loccisano, respinto dal portiere ospite Macrì. Sul finale giri di cambi per la squadra di casa, prima A. Raso per Saccà e Simone Galluzzo rileva G. Costa. Al 36′ subito palla gol per la Jonica con S. Galluzzo che in aria si fa respingere la sua conclusione. Passa appena un minuto e capitan Mario Fuda trova il gol del 4-0. Al 44′ possibile palla del 5-0 su calcio di rigore, capitan Mario Fuda lascia la palla a Simone Galluzzo che però è sfortunato colpisce il palo. Sul finale esordio per Filippone nel Siderno che entra al posto di Loccisano. Dopo un paio di minuti di recupero l’arbitro da il triplice fischio, la Jonica Siderno vince anche la seconda partita e viaggia a punteggio pieno in classifica, in attesa delle gare di domani. Nel prossimo turno, i biancoazzurri effettueranno il primo dei due turni di riposo. Appuntamento per la quarta giornata di campionato il 4 Dicembre in trasferta contro il Drosi.

Jonica Siderno: Gullaci G., Saccà, Gullaci F., Costa G., Fuda V., Loccisano, Pasqualino A., Prochilo, Commisso A., Fuda M. (C), Pasqualino R. A disp: Russo, Raso A., Commisso R., Filippone, Pezzano, Galluzzo S. Commisso M., Archinà. Allenatore: R. Raso.

Mammola: Macrì, Vozzo, Agostino N. (C), Galluzzo F., Agostino D., Noto, Djankine, Ieraci, Scali, Bruzzese N., Ientile. A disp: Murruni, Giovinazzo, Romeo, Panetta, Agostino R., Fazzolari, Valente, Rando, Bruzzese D.

Ufficio Stampa ASD Jonica Siderno 1980

A.S.D. JONICA SIDERNO 1980

