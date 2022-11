LA STORIA Totò Marchione protagonista della trasmissione di Massimo Gramellini su Rai Tre

Redazione – La storia di Antonio Marchione, giovane di Gioiosa Jonica, percettore del reddito di cittadinanza, è stata raccontata ieri in prima serata su Rai Tre durante la trasmissione “Parole” di Massimo Gramellini.

Antonio, “Totò” per tutti, era già balzato agli onori della cronaca grazie alla sua voglia di rendersi utile per la comunità ed al suo attaccamento al paese che lo hanno portato prima, a mettersi a disposizione della locale amministrazione comunale per mantenere pulito il centro storico del paese del Torbido, e poi, a farsi promotore della formazione di un comitato di cittadini, tutti destinatari di reddito di cittadinanza, con l’obiettivo di mettere la loro forza lavoro a servizio del paese.

Antonio è sposato ed ha tre bambini, ai microfoni di “Parole” si è detto pronto anche ad emigrare pur di avere un posto di lavoro che possa garantire un futuro ai propri figli. Il servizio completo può essere rivisto cliccando qui.