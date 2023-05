di Redazione

E’ di magnitudo 4.0 il terremoto registrato dalle stazioni della rete sismica nazionale alle 6:44 di oggi.

L’epicentro è stato localizzato nella Valle del Bove, a sei chilometri da Milo (Catania), con ipocentro a una profondità di circa sei chilometri.

L’evento di questa mattina, come riporta l’Ansa, nettamente avvertito dalla popolazione in numerosi Comuni della provincia etnea, e non solo, è avvenuto in un’area caratterizzata da una sismicità diffusa correlabile all’attività vulcanica dell’Etna e alle strutture tettoniche adiacenti.

E’ stato preceduto da un evento di magnitudo 2.8 alle 6:34 e successivamente sono stati localizzati altri sei eventi di magnitudo compresa tra 2.5 e 1.6, rilevati dall stazione sismica di Esvo (Monte Scavo) della rete di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania.

Da un punto di vista della sismicità storica nell’area epicentrale attuale non sono avvenuti in passato eventi molto forti, contrariamente a quanto riportato per i settori orientale e meridionale.