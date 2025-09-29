In Italia sono tantissime le persone che praticano sport, circa 21,5 milioni cioè il 37,5% della popolazione. Oltre all’attività fisica, lo sport fa anche parte del nostro intrattenimento perché vanno sempre più di moda i contenuti sportivi, le fantaleghe e i giochi a tema sportivo come le slot online su betfair.

Calcio: il primo sport per tesserati e partecipanti

Il calcio fa proprio parte della nostra identità nazionale. I tesserati FIGC nella stagione 2023-2024 sono stati quasi 1,5 milioni. Se consideriamo anche le varianti come il calcio a 5 e il gioco amatoriale come il calcetto, allora circa 4,3 milioni di persone praticano questo sport. Dei numeri non da poco che ritroviamo anche negli stadi. Basta pensare che la Serie A ha fatto un record di affluenza nell’ultima stagione con ben 11,8 milioni di persone. Per avere un’idea più chiara di quanto il calcio pesa nella nostra cultura, bisogna chiarire il fatto che, da solo, vale circa il 30% dei tesserati di tutte le Federazioni sportive italiane. È un primato che poggia su una base larghissima nel settore giovanile, quasi 900 mila tra ragazzi e ragazze, e su un coinvolgimento quotidiano che rende il calcio l’attività di default per moltissimi.

Tennis (e padel): crescita record, più di 1,1 milioni di tesserati

Anche il tennis e il padel si sono ritagliati un posto molto rilevante, soprattutto dopo la Sinnermania. La FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) nel 2024 ha superato, per la prima volta, il milione di tesserati. Si stima che ci siano circa 6,5 milioni di praticanti tra tennis e padel, con il tennis che si conferma il secondo sport più seguito in Italia: 16,9 milioni di appassionati. Ci sono più di 4 mila circoli affiliati distribuiti lungo tutta la penisola. Ma non crescono solo i tesserati, aumentano anche i grandi eventi internazionali come le ATP Finals di Torino che richiamano sempre più pubblico anno dopo anno. I giocatori occasionali, invece, si sono avvicinati al padel perché ha un muro d’ingresso più ridotto e ha un lato sociale più spiccato. Inoltre, anche l’interesse per le esperienze digitali a tema sportivo resta alto, c’è chi alterna il campo a una partita al blackjack online o a videogiochi sportivi, ma il trend che conta è quello della partecipazione. Insomma, i campi sono pieni e le scuole di tennis e di padel continuano ad aumentare.

Basket: base solida, tra le prime cinque federazioni del Paese

La pallacanestro ha una base strutturata e fedele ed è stabilmente tra le prime cinque federazioni per numero di atleti tesserati. Solo per dare un ordine di grandezza, nel 2023 gli atleti maschi tesserati FIP erano circa 264 mila. Se consideriamo tutto il movimento (settore minibasket, femminile, tecnici, ufficiali), il basket si conferma uno degli sport più diffusi e radicati sul territorio italiano. Beneficia di una forte cultura giovanile e di una presenza mediatica praticamente sempre presente tra la Serie A, le competizioni europee e quelle Nazionali. Il risultato è che, anno dopo anno, la comunità continua a crescere.