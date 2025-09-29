di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte Vatican Media)

ROMA – La comunità di Archi Carmine, a Reggio Calabria, ha vissuto un evento unico e indimenticabile: le corone di Maria Santissima del Carmelo, patrona amata e venerata da generazioni, hanno ricevuto la benedizione di Papa Leone XIV durante l’Udienza Giubilare a Roma. Le corone, recentemente restaurate, adornano il capo di Gesù Bambino e della Vergine e sono state presentate al Santo Padre dal parroco della suddetta chiesa,don Danilo Latella.

Dal 1913 la Madonna del Carmelo custodisce la fede e l’affetto della Comunità parrocchiale e del quartiere di Archi di Reggio Calabria e

nel cuore del Giubileo del 2025 la benedizione delle corone è diventata segno di continuità di fede attraverso i secoli.

Le corone saranno custodite fino all’8 dicembre 2025, giorno in cui, durante la solenne celebrazione serale, avverrà il Rito dell’incoronazione.

La statua della Madonna del Carmelo, custodita ora nella chiesa di Archi Carmine, è stata realizzata a Lecce nel 1913 dalla ditta Arturo Troso, all’epoca unica in Italia specializzata nella lavorazione della cartapesta, trasportata con un treno merci fino alla stazione locale, condotta al Carmine ad Archi il 6 ottobre dello stesso anno su un carro trainato da buoi e accolta, dopo il sisma del 1908, in una chiesa provvisoria essendo inagibile l’antico edificio sacro. La vara processionale fu realizzata dal falegname Vincenzo Morabito e nel 1970 la statua fu restaurata dal maestro Alfredo Emo e rinforzata internamente, con un traliccio in ferro per garantirne la stabilità, dal meccanico Pippo Zito. Nel 2013, alla presenza dell’allora arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini, fu celebrato il centenario dell’icona mariana.

Inoltre, nei prossimi mesi la parrocchia riceverà anche un grande dipinto, destinato al presbiterio della chiesa, dell’artista Michele Parisi. Il quadro, circa 5×10 metri, raffigurerà episodi della vita mariana quali l’Annunciazione, la Visitazione e la Pentecoste. E’ contemplata anche una solenne Messa di dedicazione e consacrazione della chiesa.