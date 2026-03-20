di Redazione

È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto pochi minuti fa al km 111 della SS 106, nel tratto tra Marina di Gioiosa Jonica e Roccella. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma sembrerebbe che un’autovettura abbia impattato violentemente e in maniera autonoma contro il guarda rail. A bordo del l’autovettura due occupanti.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Siderno coordinata dal Capo squadra Natale Laface, per la messa in sicurezza del veicolo e per gli adempimenti di competenza.