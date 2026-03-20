di Redazione

CITTANOVA – È di una ferita lieve, il bilancio di un incidente avvenuto oggi intorno alle 14 e 30 a Cittanova. Per cause in corso di accertamento da parte delle FF. OO., due auto si sono scontrate a un incrocio. A causa dell’impatto uno dei due veicoli si è cappottato finendo la propria corsa sul margine della strada. Leggermente ferita la conducente, estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Polistena coordinati dal capo squadra Angelo Morello e trasportata presso l’ospedale di Polistena per accertamenti.