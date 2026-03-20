di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte profilo fb)

Nell’anno del cinquantenario della Federazione Fiaip (fondata nel 1976), si è svolta il 18 marzo a Reggio Calabria, presso la sede di Confindustria della Città, l’Assemblea Provinciale della FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) di Reggio Calabria. Considerando che l’Italia è la Nazione con il più alto numero di proprietari di casa rispetto alla media europea, molti sono coloro che hanno una necessità di ordine immobiliare, sia essa di vendita o affitto per cambio abitazione, trasferimento di lavoro o per un diversificato investimento.

Un’abitazione è fatta con muri e travi; una casa è costruita con amore e sogni (Ralph Waldo Emerson). Ognuno di noi, infatti, conosce bene i sogni custoditi nella propria casa e il legame più o meno indissolubile che stringe i propri ricordi alle mura fisiche che ci circondano e, tenendo in grande considerazione i sacrifici spesso fatti per acquistarla come anche la storia personale e familiare che si cela dietro ogni combattuta decisione, è oggigiorno indispensabile affidarsi a professionisti del settore immobiliare che possano rendere tutte le transazioni quantomeno scevre da problemi o il più possibile indolori. Ed è quello che fa FIAIP … e molto altro ancora: dall’innovazione digitale con le più recenti opportunità e minore perdita di tempo per il cliente fino all’incisiva interlocuzione con il Governo per offrire soluzioni al problema-casa in tutte le sue sfaccettature. Un mondo, connotato da competenza professionale e assistenza al cittadino, che silente, ma non troppo, lavora per noi. Altro che il fai da te! E tantomeno oggi, dal momento che ci potremmo imbattere, come il povero Pinocchio di turno, nelle grinfie del gatto e della volpe e addentrarci su un terreno accidentato e pieno di trappole. Risulta pertanto importante, anzi indispensabile, il continuo lavoro di professionisti che ci tutelino in campo immobiliare affrontando al nostro fianco dai problemi legali a quelli tecnici o semplicemente consigliandoci.

All’Assemblea di Reggio sono intervenuti: Domenico Cuzzola Presidente Provinciale RC – Danilo Marino Vicepresidente provinciale RC – Andrea Bonito Presidente Regionale Calabria – Pasquale Gangemi Vicepresidente regionale e Consigliere Provinciale Calabria – MariaVincenza Marino Segretaria Tesoriera provinciale RC – Antonio Pustorino Consigliere provinciale RC.

In breve, Domenico Cuzzola ha relazionato sul Consiglio Nazionale di febbraio a Roma e sugli indirizzi futuri della Federazione come sulle eventuali collaborazioni fra agenzie e sulle prospettive future del mercato. Andrea Bonito ha presentato il programma formativo regionale per il 2026 non cessando di ribadire, per gli agenti immobiliari, l’impellente necessità di una formazione continua e proficua in collaborazione con docenti dal curriculum prestigioso e con alcune Università italiane. Maria Vincenza Marino ha posto il focus sul progetto FIAIP Donna (e le iniziative ad hoc non sono mai abbastanza) con coinvolgimento nell’ambito della formazione e della cultura immobiliare. Pasquale Gangemi ha trattato i temi legati al turismo della nostra terra dalle iniziative consolidate a quelle in fieri, all’hospitality a tutto campo (la moderna philoxenia di origine greca che è un nostro carattere distintivo) fino agli investimenti immobiliari. Danilo Marino ha relazionato sulle attività di contrasto all’abusivismo nel campo strettamente professionale degli agenti e sulle strategie più opportune per azioni collettive concrete atte a debellare questa piaga che inquina illegalmente il mercato. Antonio Pustorino ha illustrato Monitora per avvalersi di utili analisi dei dati collegandosi poi alle politiche giovanili e all’innovazione digitale.Gli interventi, quindi, hanno spaziato dalla realtà calabrese alla realtà nazionale e addirittura europea, in quanto la tendenza di alcuni di acquistare alloggi in altre città d’Italia, soprattutto per i propri figli, è stata in parte soppiantata da chi preferisce acquistare anche all’estero, seppur in ambito europeo, per un continuum tra studio e lavoro a vantaggio dei ragazzi che decidono di intraprendere una carriera fuori dal giardino dell’impero (Dante ).

Naturalmente al convegno erano anche presenti numerosi professionisti del settore che hanno contribuito al proficuo esito dell’incontro intervenendo estemporaneamente, offrendo ulteriori proposte o ponendo interessanti domande agli illustri relatori. Ne è venuta fuori un’immagine quasi di famiglia con le sue peculiarità e sensibilità differenti, ma coesa sulla sostanza degli interventi prioritari.

Di seguito un po’di storia della Federazione per comprendere il lavoro appassionato che c’è dietro una semplice sigla, FIAIP: è il principale sindacato e punto di riferimento dei professionisti dell’immobiliare in Italia, opera costantemente dal 1976 per un mercato più trasparente, equilibrato e affidabile a beneficio delle famiglie e dei cittadini perché il suo impegno sindacale non è mai stato disgiunto dall’interesse generale del Paese. Quindi sono già trascorsi cinquant’anni di crescita, di interlocuzione proficua con le istituzioni e di presenza vicina e capillare sul territorio con prioritaria e indispensabile attenzione alla legalità del mercato. Infine è da sottolineare che al meeting calabrese sono trapelati un notevole humus culturale e un consequenziale fermento di idee, tanto da potere andar costituendo delle probabili iniziative apripista per altre realtà FIAIP italiane. Non solo arido monitoraggio sull’evoluzione del pianeta casa, ma confronto e condivisione partecipati. Infatti, sono tanti i progetti e non solo sul tavolo, ma soprattutto nel cuore di chi conosce bene la delicatezza del campo in cui opera e le insidie velate. Progetti instancabili e attenti alle esigenze contingenti: alcuni da sviluppare, altri da concretizzare, altri ancora da ultimare, ma , in ogni caso, tutti orientati a superare le nuove sfide che si pongono davanti agli operatori del settore e a tutti noi cittadini fruitori. Deontologia come madre e progresso come padre non assurgono a confini, ma sono chiavi di lettura del futuro, riferimenti e obiettivi entro cui si sta muovendo la Fiaip calabrese e con essa la Calabria immobiliare. Ad maiora quindi!