di Simona Ansani

ROCCELLA IONICA – Certamente era già a lavoro per la prossima edizione del Roccella Jazz Festival, anzi il lavoro per la nuova rassegna musicale sarà stato portato a termine, probabilmente da definire gli ultimi dettagli e contatti. Perché il professore Staiano era così, una mente sempre in movimento, conoscitore esperto della musica jazz e della musica in generale. Uomo raffinato, sempre disponibile e cordiale con la stampa, con la quale si concedeva timidamente, ma fiero di far sapere cosa sarebbe stato Roccella per il Jazz.

Laureato all’università orientale di Napoli, dal 1981 è stato uno dei perni principali della rassegna di Jazz conosciuta in tutto il mondo. “Rumori Mediterranei” prima, poi Roccella Jazz Festival, ha visto in Vincenzo Staiano dal 2013 ad oggi il ruolo di Direttore Artistico, portato avanti brillantemente, creando un cartellone del Festival sempre all’avanguardia, ispirato a modelli musicali anche sperimentali, perché Staiano aveva una visione futurista, non dimenticando mai la tradizione delle origini jazziste.