R. & P.

Il profumo della bella stagione comincia timidamente a diffondersi nell’aria e inevitabilmente si pensa subito all’evento principe dell’estate in riva allo Stretto.

La Traversata, giunta quest’anno alla 59esima edizione, ha già scaldato i motori.

L’organizzazione del Centro Nuoto Villa è nel pieno dei lavori per programmare maniacalmente ogni fase d’avvicinamento alla grande classica del nuoto di fondo.



Innanzitutto, il calendario con la fatidica data da cerchiare in rosso.



La prossima Traversata dello Stretto si svolgerà domenica 6 agosto alle ore 11:00.

Sarà il giorno della verità per atleti e squadre, già in trepidante attesa di conquistarsi un posto tra i partecipanti.

Proprio il 15 maggio alle 12:00 è partita online sul nuovissimo sito della Traversata (traversatadellostretto.it), la speciale gara ad essere il più veloce ad iscriversi.

Chiuse in anticipo le operazioni, viste le tantissime richieste pervenute, è stata ufficializzata la start list provvisoria che, come di consueto, sarà successivamente confermata in definitiva.



La lunga fase d’avvicinamento alla Traversata dello Stretto si può, dunque, dire ufficialmente partita.

Iniziative speciali sono in cantiere e non mancheranno delle speciali novità annuali.

Quel periodo dell’anno in cui lo Stretto diventa catalizzatore di emozioni è finalmente arrivato.