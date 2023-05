R. & P.

Si terrà domenica 21 maggio 2023 presso il Clivia Village di Reggio Calabria (viale Messina), dalle ore 9.00 alle 19.00, la nona edizione della manifestazione “GIOCHIAMO PER UN SORRISO” organizzata dalle Polisportive Giovanili Salesiane di Reggio Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, della Regione Calabria, del CONI e del CIP, nonché con la collaborazione dell’AIA FIGC – sezione di Reggio Calabria e di tante associazioni reggine.

Partners della manifestazione saranno ASC, ASI, CSI E UISP che hanno deciso di sposare l’iniziativa PGS.

Per la prima volta, dunque, tutti gli enti di promozione sportiva del territorio reggino si ritroveranno insieme per lasciare un segno indelebile di collaborazione e condivisione di intenti per uno scopo benefico.

L’intero ricavato della manifestazione, infatti, verrà devoluto al reparto di Ematoncologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ed all’acquisto di una giostra per disabili da collocare all’interno dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Reggio, destinato a diventare un centro di aggregazione sociale aperto a tutti.

Sarà una giornata all’insegna dello sport che vedrà coinvolti tantissimi atleti tra bambini, uomini e donne.

La mattina si disputeranno il torneo di calcio a 5 femminile che vedrà la partecipazione di squadre di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Messina e Cirò Marina ed i tornei per bambini (ben tre categorie che riguarderanno le età comprese tra i cinque ed i tredici anni).

Nel pomeriggio si terrà il torneo di calcio a 7 maschile che coinvolgerà ben sedici squadre.

Durante la giornata ci sarà poi spazio per tantissime attività tra cui silent workout, social dance, indoor cycling e karaoke.

Non mancheranno, infine, momenti di comicità, gonfiabili e lo spettacolo delle bolle per bambini.

La giornata si concluderà con l’estrazione dei biglietti con la conseguente assegnazione di tantissimi premi messi in palio dalle numerose attività commerciali che hanno deciso di sposare l’iniziativa messa in piedi dal comitato provinciale PGS di Reggio Calabria.

Tra le tante autorità presenti, non mancherà una bellissima sorpresa proveniente direttamente dal Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli.

Il presidente Filomena Iatì e tutto il direttivo danno dunque appuntamento a domenica prossima per vivere insieme a tutta la città un grandissimo momento di sport, solidarietà e divertimento.