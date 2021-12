SINISTRA ITALIANA Il ritorno di Pietro Sergi. L’intervista

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Dopo la sua recente nomina nel direttivo della federazione provinciale di Sinistra Italiana, abbiamo raggiunto lo scrittore Pietro Sergi, già candidato sindaco a Careri, per rivolgergli alcune domande.

Sei cresciuto nei DS, poi un’esperienza in Sinistra Italiana culminata con una candidatura al Senato. Quindi, dopo uno sbandamento verso l’universo pentastellato, il breve periodo in Italia del Meridione e il recentissimo rientro in Sinistra Italiana. È finito qui il percorso circolare?

Messa così sembro uno che si butta dove tira il vento ma non è mai stato così. Non ho mai guardato alla convenienza personale nei miei cambiamenti, mai che ci abbia guadagnato un centesimo dalla politica o che abbia avuto candidature a buon mercato. Dovunque sono transitato ho sempre dato il massimo ricevendo poco o nulla, tranne nell’esperienza di Sinistra Italiana. Forse perché comunque ho contribuito a costruire una realtà Politica, che poi è la cosa che più mi piace fare. Ad ogni modo, lo “sbandamento pentastellato” era dovuto al fatto che condividevo e condivido il principio sul reddito di cittadinanza. Ho avuto modo di constatare di persona il ginepraio organizzativo e i tortuosi passaggi interni, che, a differenza di quel che sembrava dal “web” erano davvero di difficile comprensione per uno che veniva da esperienze politiche con Partiti ben organizzati con passaggi democratici “classici” al loro interno. Non che la Democrazia nei Partiti classici fosse genuina o che davvero ne stabilisse i rapporti di forza, ma insomma era di certo molto più logica. Sul periodo di Italia del Meridione, brevissima parentesi, devo ammettere che la delusione è stata grande. Ero stato nominato “Responsabile Organizzativo” per la provincia di Reggio Calabria, ma poi con lo stesso incarico ne spuntavano altri…anche in quel caso l’unica condizione che avevo posto è stata di poter fare Politica e di non doverla fare nel solito comitato elettorale. Niente, non è stato possibile, come non detto, arrivederci e grazie. Un’ultima cosa: lasciai Sinistra Italiana quando, soprattutto dall’interno della mia componente, quella, cioè, di Futuro a Sinistra di Stefano Fassina, si spingeva per trasformare LeU da esperienza elettorale in Partito. Io che venivo da un tradimento atroce di Bersani alle Amministrative di Imola, lo stesso Bersani per il quale ho lottato per 15 anni, che andai all’Assemblea Nazionale di Milano, quella, per intenderci, che decretò Renzi Segretario del PD, solo per abbracciare Bersani che veniva fuori dal suo grave problema di salute. Lo stesso Bersani che impose un suo fedelissimo nei due collegi Calabresi per la Camera dei Deputati, del quale poi si sono letteralmente perse le tracce. Paracadutati come Rosi Bindi e Alfredo D’Attorre, pure loro imposti in Calabria. In quel momento la delusione era troppa per decidere di stare con loro nello stesso Partito. Torno con entusiasmo in Sinistra Italiana riconoscendo al Segretario Nazionale, Nicola Fratoianni, Il coraggio di aver posto il Partito all’opposizione di questo Governo dal quale mi sento ben poco rappresentato e di aver avuto altrettanto coraggio nel promuovere una legge di iniziativa polare sulla patrimoniale. Andai via in un momento di crescita, torno in un momento di difficoltà. Andar via quando le cose vanno male è facile, tornarci – dopo essere andato via da Dirigente Nazionale in un momento favorevole – in un momento sfavorevole è ben altra cosa. A breve avremo di nuovo un Circolo di Sinistra Italiana in Provincia di Reggio. L’obiettivo, ambizioso ma non certo impossibile, sarà quello di avere una Federazione Provinciale anche qui a Reggio.

Qual è il filo conduttore del tuo impegno politico che ha accomunato tutte le tue esperienze, e quali sono le tue priorità programmatiche?

Qui devo dire una cosa: dovunque sono andato, i miei cavalli di battaglia non sono mai cambiati. Io ho sempre provato a fare Politica cercando di costruire un minimo di opinione nei Cittadini Calabresi. A volte è andata benino, a volte molto meno. Devo anche ammettere di trovarmi molto più a mio agio nella Politica Nazionale che in quella locale. Senza mai voler generalizzare, io credo che la peggior Politica esistente in Europa sia quella sviluppata in Calabria. E mi pare che i risultati, purtroppo, siano sotto gli occhi di tutti. Ho sempre lottato affinché si iniziasse a fare Politica non solo durante le interminabili campagne elettorali di ogni ordine e grado; nelle quali sento sempre gli stessi discorsi: quello ha un pacchetto di duecento voti; quello di seicento, ma con chi andrà stavolta? Io ho visto quello, tu hai visto quell’altro? Non ho mai sentito altri discorsi, i problemi spariscono, i programmi si fanno solo perché così non si può essere attaccati dagli avversari sul non avere un programma eccetera eccetera. Per me la Politica è sempre stata e sempre sarà “un’arte nobile al servizio dei Cittadini”. Una terra bellissima che non riesce a svilupparsi, depredata, vilipesa da noi stessi che non siamo in grado neanche di apprezzarne la bellezza. La più grande industria che abbiamo e che potrebbe aprire domani mattina sarebbe investire sul territorio, sulla prevenzione sul dissesto idrogeologico, tornando ad assumere in questo settore che si collegherebbe quasi in automatico con il settore, anch’esso strategico, del Turismo. La Calabria è la Regione dove, di fatto, ci sono le potenzialità per essere una terra dove il lavoro potrebbe essere così tanto da aver bisogno di manodopera dal Nord. Non manca certo il lavoro, manca la volontà di investire a livello nazionale e l’incapacità cronica della classe dirigente politica “indigena” di incidere sulle sorti dello sviluppo della propria terra. In Calabria ci lamentiamo ferocemente per quattro anni, undici mesi e ventinove giorni. Poi il giorno delle elezioni votiamo esattamente come abbiamo sempre fatto, cioè malissimo. Poi il giorno dopo il voto tutti di nuovo accumunati nella lagna infinita fino alla prossima campagna elettorale. Sempre la stessa storia.

Parliamo di sanità. Occhiuto è diventato commissario regionale. Come giudichi questa scelta e il suo indirizzo verso l’azienda sanitaria unica regionale?

Parliamone…in questi giorni è divampata una polemica innescata da alcune dichiarazioni del Presidente Occhiuto su presunti dati relativi alle vaccinazioni in due Comuni della Locride: San Luca e Platì. Oggi, però, leggo dei dati allarmanti sull’imminente collasso del sistema negli ospedali dovuti ai ricoveri per Covid nelle terapie intensive. Bene, a quel che leggo la situazione peggiore pare si abbia a Cosenza, feudo degli Occhiuto. Come la mettiamo? Qualche settimana fa ho letto da qualche parte dei nomi. Quello di un alto graduato dei Carabinieri e quello di Bertolaso, che stando a chi scriveva, il Presidente avrebbe forse scelto come super consulenti. Non ci voglio credere. Dopo tanto strombazzare sulla Sanità tornata in mano ai “Calabresi”… Se così fosse vorrebbe dire che il Governo centrale si è tolta pure la responsabilità di nominare altri commissari ad Acta, come del resto Commissario ad Acta PER IL RIENTRO DAL DEBITO è il Presidente Occhiuto. Non se ne esce fin quando non si metterà mano agli interessi nella Sanità privata e le sue commistioni con la Sanità pubblica. Undici anni di commissariamenti senza aver cavato un ragno dal buco da nessun punto di vista. Diffido dai salvatori della Patria, figuriamoci da chi non ha mai fatto nulla per invertire questo penoso “Status Quo” nella Sanità Calabrese. Non ci facciamo illusioni, i ricoveri extraregionali saranno sempre la soluzione per chi se le potrà permettere. E la Calabria che nomina “a muzzo” Commissari ad Acta per il rientro del debito continuerà ad indebitarsi pagando fior di quattrini altre Regioni già ben più ricche di questa terra sventurata per mandare i propri cittadini a curarsi altrove. Questo è, se ci piace.

Ambiente e rifiuti: secondo te la Città Metropolitana sta agendo in maniera efficace dopo il passaggio di deleghe dalla Regione?

Non esisterà Città Metropolitana o Comune in grado di far fronte a questa emergenza continua finché non ci sarà un politica nazionale sul tema rifiuti. Ci sono Paesi del Nord Europa che si sono dotati di piani nazionali e che arrivano a comprare spazzatura per trasformarla in combustibile ed energia. In Italia, invece, si salvi chi può. Ogni tanto si leva qualche voce indignata di qualche Comitato o Associazione che si lamenta della discariche nei propri territori comunali, quando ormai basta percorrere la Statale 106 verso Reggio per rendersi conto che siamo già una discarica indifferenziata, in tutti i sensi, a cielo aperto. Nessuno le vuole le discariche ufficiali ma intanto ognuno alimenta la propria discarica abusiva e quindi ancora più pericolosa.

Sei stato candidato sindaco a Careri. Qual è il ruolo degli enti locali e oggi e come valuti i primi mesi dell’amministrazione, da leader dell’opposizione?

Oddio, due mesi non è che potessero bastare per avere un quadro della situazione, in verità molto difficile, quindi resto del mio punto di vista iniziale: si tratta di una amministrazione inadeguata ai tempi che stiamo vivendo. Qualche sprazzo di buona volontà in alcuni Consiglieri che ci mettono impegno, qualche intervento necessario eseguito ma ancora non siamo arrivati al nodo cruciale del bilancio. Noto, inoltre, una certa allergia verso l’opposizione, ma di questo eravamo già consapevoli. Intanto, però, mi tocca evidenziare la stato vergognoso e disastroso della strada che collega le frazioni di Natile Nuovo a Natile Superiore, strada, ad onor del vero, provinciale ma spetta comunque all’Amministrazione battere i pugni affinché chi di dovere si svegli e agisca. Il dramma, non solo per il Comune di Careri, credo sia determinato dall’incapacità, almeno ad oggi, di poter competere per non perdere il treno vitale del PNNR. Oggi come oggi, il ruolo degli Enti Locali questo dovrebbe essere: attrezzarsi per non perdere il treno degli investimenti europei elargiti per far fronte ai disastri del Covid. Se non saranno messi nelle condizioni di poter competere, credo che non avranno più molto altro da fare. Forse ci sono delle Amministrazioni in grado di catturare questa grande, forse unica e irripetibile opportunità di sviluppo, ma se “alcuni sì e alcuni no” vorrà dire che avremo sempre uno sviluppo disomogeneo nel migliore dei casi. E insomma, il solito rischio del cane che si morde la coda.