LOCRI Venerdì la presentazione di “Nautilus Reloaded”

di Francesca Cusumano

LOCRI – E’ stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, nei locali della “Fondazione Woods” al terzo piano di Palazzo Nieddu, la serata conclusiva del progetto “Nautilus Reloaded”, in programma venerdì prossimo 17 dicembre, a partire dalle ore 17, all’Auditorium dei Licei G. Mazzini.

Un progetto di matrice letteraria, sviluppato sulla base del film realizzato grazie all’artista Bruno Panuzzo con il supporto degli studenti dell’istituto locrese, nella soluzione “Book Box”, edito dalla Brumar.

“Nautilus”, prima opera realizzata dalla neo struttura “Woods”, inaugurata a Locri lo scorso 26 giugno, incarna le bellezze territoriali, avviando un processo di promozione (attraverso il sistema del cine turismo) e istituendo altresì un legame tra l’associazionismo locrideo, le istituzioni e la scuola.

Il libro si contraddistingue per la sua originalità e polivalenza, il cui fine, grazie alla passione dimostrata dagli studenti locridei, è quello di esaltare le bellezze del territorio.

E sono proprio i ragazzi a raccontare nelle pagine del testo, una storia che intende celebrare “l’italianità e la cultura del Bel Paese”, cogliendo le emozioni positive della Locride in cerca del suo riscatto.

Il libro box infatti, si pone come “uno strumento nuovo, scorrevole e diretto per rilanciare messaggi antichi”.

Il volume è stato tradotto in inglese, francese e spagnolo per essere esportato in tutto il mondo.

A dare man forte al progetto, la vice preside dell’Istituto Girolama Polifroni e l’Amministrazione comunale, rappresentata nello specifico, dall’assessore alla Cultura, Domenica Bumbaca.

«Sono davvero orgoglioso – ha commentato Bruno Panuzzo – non smetterò mai di ringraziare i ragazzi del Mazzini, i docenti, il preside Francesco Sacco, la sua vice Girolama Polifroni, l’Amministrazione comunale e tutti i partner che hanno cooperato alla buona riuscita di questo progetto. Un’opera concepita pensando a Locri e alla Locride, a questa terra, la Calabria, contraddittoria, ma che ci spinge ad innamorarci ogni giorno di essa. L’opera dei ragazzi – ha detto ancora Panuzzo – si sviluppa con coraggio e con la sana incoscienza giovanile».

L’evento del 17 dicembre patrocinato dalla Città di Locri, dai Licei Mazzini,dalla Beatles Foundation Woods e dalla Scuola di Danza Evolve, sarà presentato dal direttore della nostra testata, Gianluca Albanese e da Maria Antonietta Reale.



La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid-19 vigenti.

L’ingresso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass.