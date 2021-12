STOP MUSICA LOCRI ON ICE La minoranza consiliare:”Passo indietro del sindaco non annulla rischio a cui ha esposto la citta”

STOP MUSICA LOCRI ON ICE La minoranza consiliare:”Passo indietro del sindaco non...

di Redazione

LOCRI – Dopo la prima serata di apertura dell’evento “Locri On Ice”, sabato scorso, nella centralissima Piazza dei Martiri che ha coinvolto diversi partecipanti privi, la maggior parte, dei dispositivi di protezione individuale e creando inevitabilmente situazioni di rischio per la collettività, venendo meno al rispetto delle regole anti-Covid, l’Amministrazione comunale ha così sospeso per tutta la durata della manifestazione natalizia, l’intrattenimento musicale.

Al provvedimento adottato dall’Amministrazione cittadina, ha risposto con una nota il gruppo consiliare di minoranza Scelgo Locri, che riportiamo integralmente:

“No, Sindaco! Così non va.

La Città di Locri merita più attenzione e devozione e di certo il suo benessere non può soccombere a certi capricci.

No. Il tuo passo indietro, rispetto alle decisioni che con estrema leggerezza ed irresponsabilità hai annunciato alla conferenza stampa di presentazione di Locri On Ice, non annulla purtroppo il pericoloso rischio a cui hai esposto la città e da cui speriamo di non dover subire conseguenze.

Un eventuale focolaio porterebbe la città in zona rossa con conseguenze drammatiche anche per il tessuto economico cittadino, i commercianti subirebbero danni inestimabili.

Un sindaco non può non pensare ad ogni conseguenza e non può non considerare ogni rischio.

Fin da subito ti abbiamo chiesto maggiore serietà, ti abbiamo suggerito quantomeno di far controllare il green pass all’ingresso e di verificare le condizioni igienico sanitarie degli spazi autorizzati, ma la tua solita arroganza, ahi noi, non ti ha fatto recedere da decisioni sconnesse con la realtà, nonostante le istituzioni superiori (vedi Prefettura) continuino a chiedere ai sindaci massima cautela e controlli.

Gli assembramenti, sindaco, ti comunichiamo che non sono responsabilità della musica, ma del mancato rispetto delle misure minime di prevenzione contro il virus.

Qualunque sia l’intrattenimento offerto.

Per cui, il problema persiste, nonostante la tua tardiva ordinanza.

Se un ristoratore o un albergatore o chiunque altro sia titolare di attività pubbliche ha l’obbligo di controllare il green pass e garantire il distanziamento, come è possibile che il Comune di Locri autorizzi e sovvenzioni con soldi pubblici e su suolo pubblico iniziative prive di ogni minima tutela contro i contagi?!

Tra l’altro, scopriamo dalle tue dirette parole, vi sia un difetto di comunicazione con gli organizzatori e ciò non può che preoccuparci ulteriormente.

L’esempio che ci hai dato come primo cittadino è raccapricciante, tu che dovresti essere il massimo difensore della salute pubblica, tu che non ci hai risparmiato teatrini con catene al collo davanti all’ospedale, tu che trovi il tempo di fare plausi e inneggiare a una nuova sanità regionale, irresponsabilmente permetti e autorizzi in maniera scriteriata manifestazioni che nell’intero globo terrestre non è consentito svolgere.

Siamo allibiti!

Ti chiederemmo di dimetterti…ma sappiamo bene che non conosci vergogna, per cui ti chiediamo almeno di liberare la piazza e permetterci di godere di una passeggiata nella nostra agorà cittadina in queste feste, da anni infagottata ed inaccessibile a chi non ama certi fumi.

Un bell’abete natalizio sarebbe poi il massimo, pensaci.

Sindaco, fai uno sforzo.

Rispetta i tuoi compiti e tutelaci.

PS:gli eventi come Locri On Ice ti consigliamo sempre di organizzarli rispettando le normative vigenti, in maniera trasparente, e magari potremmo anche valutare insieme i pro e i contro di una location più adeguata della piazza centrale”.