AVIS LOCRI Prosegue la “raccolta di vita”

Prosegue la “raccolta di vita”, presso la sede dell’Avis Comunale di Locri. Perché donare il sangue, come ha espresso il presidente della locale sezione della filantropica associazione, “Significa donare vita”. I volontari dell’AVIS hanno pure collaborato, attivamente, domenica 12 dicembre, alla raccolta per FONDAZIONE TELETHON, presso la sede in via Giacomo Matteotti, 108-11° a Locri. E il 19 dicembre saranno in piazza Garibaldi, a Portigliola.” Per diventare donatori AVIS basta rivolgersi presso la sede, telefonare o inviare un messaggio alla segreteria, al numero 392.9633223 oppure al 3938181600.

Altre informazioni

locri.comunale@avis.it

392.9633223 – 393.8181600

http://www.avislocri.it

La sezione è aperta nei seguenti giorni e orari mattutini:





dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00





POMERIGGIO





Lunedì dalle 17:00 alle 19:00





Venerdì dalle 17:30 alle 18:30