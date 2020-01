Siderno: venerdì prossimo al Mondadori Bookstore presentazione del romanzo “Rina, il sorriso e il dolore” di Giorgio Metastasio

R. & P.

SIDERNO – “Rina, il sorriso e il dolore” è la storia di una donna segnata da tante sofferenze ma che ha saputo sempre reagire con il sorriso. Altre storie si intrecciano alla sua, storie di donne del sud, plasmate e immerse in un mondo e una cultura senza vie di uscita per la figura femminile. Dalla coralità indifferenziata dei costumi e modi di pensare del tempo si staccano e si stagliano due giovani protagonisti, Rina e Mimmo, che si muovono in uno spazio loro e riescono, per un breve tratto di strada, a individuare e seguire il filo conduttore della propria vita. Lo perdono poi per una svista, il tradimento non consumato di lui e la delusione rabbiosa di lei: come un treno che, allo scambio, imbocca il binario sbagliato e precipita distruggendosi e rovinando tutto attorno a sé.

Venerdì 24 gennaio, alle 17.30, al Mondadori Bookstore di Siderno (Centro commerciale La Gru) presentazione del romanzo “Rina il sorriso e il dolore” (edito da EBS). Dialogheranno con l’autore Maria Teresa D’Agostino, giornalista, e Raffaela Condello, psicologa. Reading a cura dell’attrice Cinzia Costa. Interviene Mons. Francesco Oliva, vescovo della Diocesi di Locri-Gerace.