MOSCHETTA DI LOCRI Presentato il libro di Spagnolo “I racconti di nonno Cocò”

Sabato 18 gennaio 2020 alle ore 18,00 nella sala del teatro popolare di Moschetta a cura dell’ Associazione Teatrale “Don Giovinazzo” e dell’ Associazione Culturale “Pro Moschetta” è stato presentato il libro di Costantino Spagnolo “ I racconti di nonno Cocò” , edito da CSA Editrice di Foggia.Dopo i saluti dell’ Amministrazione Comunale di Locri per bocca dell’ Assessore Vincenzo Panetta, del parroco di Moschetta Don Giuseppe Marino, del Presidente dell’ Associazione teatrale “ Don Giovinazzo e da Leonardo Armocida amico d’ infanzia dell’ autore, a cui l’ opera è dedicata, il Presidente dell’ Associazione culturale ” Pro Moschetta” nel presentare il libro ha voluto prima di tutto evidenziare l’ attaccamento dell’ autore alla propria Moschetta attraverso la narrazione della sua infanzia trascorsa tra le difficoltà e la miseria dell’ immediato dopoguerra.Un libro autobiografico: dieci racconti narrati con passione e saggezza dove il filo conduttore è la straordinaria potenza della fede da leggere perché intriso di passato e presente , di sofferenze, disagi e stenti ma anche di obiettivi raggiunti con volontà e caparbietà. Un libro che ci riporta e ci trasporta verso quel mondo di valori puri ed autentici come amicizia, fede e amore che sempre più si allontano dalle realtà quotidiane per lasciare posto allo pseudo progresso vissuto freneticamente ed incapace di creare spazi di riflessione sulla vita come momento di aggregazione sociale e condivisione di gioie e beni. Giovanni Capogreco Presidente Associazine Culturale Pro Moschetta