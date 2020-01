Caulonia Marina, nuovo insediamento del comandante dei Vigili Urbani

R. & P.

Questa sera alle ore 17:00 nella Chiesa dei S.S. Silvestro e Barbara a Caulonia Marina, sarà celebrata la Santa Messa in in onore di San Sebastiano Martire, Santo patrono della polizia locale. Sarà l’occasione per porgere il benvenuto al nuovo Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Caulonia Avv. Serena Agata Grazia Scuderi. Continua la nostra azione di riorganizzazione della macchina amministrativa, poiché, dopo 20 anni Caulonia torna ad avere il Comandante dei Vigili in pianta stabile. Al neo Comandante gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’amministrazione comunale.