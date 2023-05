R. & P.

Il corpo docenti, le famiglie e gli alunni della scuola media “Corrado Alvaro”, hanno deciso di organizzare una manifestazione per la triste e gravosa situazione in cui versa l’Istituto.

Dopo due anni, infatti, la scuola media non è stata ancora demolita e molti ragazzi si ritrovano senza la loro scuola.

Le famiglie, gli alunni e i docenti della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C. “Pascoli Alvaro” invitano tutti coloro che volessero partecipare alla manifestazione che si terrà lunedì, 8 maggio 2023 , a partire dalle ore 8.15 : “Diritto allo studio….NEGATO!”.

Ci ritroviamo nel cortile della scuola (lato palestra) presso l’IC Marconi per poi proseguire lungo via Circonvallazione Nord – Viale Sasso Marconi – Piazza della Cittadinanza Europea – Via Trieste – Via G. Mazzini – Largo Congiusta – Via Torrente Arena – Strada Statale 106 Ionica – Corso Vittorio Emanuele – Corso della Repubblica – Piazza Vittorio Veneto – Via Cesare Battisti.