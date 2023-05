di Redazione

LOCRI – Protagonista dell’intervista di questo mercoledì pomeriggio, è una della 9 candidate della lista “Con Senso Civico per Locri/Comunità Solidale- Sainato sindaco”.

Ci riferiamo alla dottoressa Rosanna La Rosa, conosciuta per il suo operato nel “Servizio Trasfusionale” dell’ospedale di Locri.

Qual è stato il leit-motiv dal quale è scaturita la scelta della sua candidatura?

È un’opportunità per dare un contributo serio al cambiamento di questa città; è necessario però ascoltare ed aiutare in maniera concreta i cittadini, soprattutto quelli delle fasce più deboli. Quando immagino Locri, penso che mi piacerebbe vederla tornare alla bellezza di un tempo e sono certa di poter garantire il mio impegno affinché ciò si realizzi.

La lista della quale fa parte è “Consenso Civico per Locri/Comunità Solidale”. La vostra proposta politica ruota attorno una parola chiave, ovvero “futuro”, che è un po’ la sintesi della vostra visione della città. In tal senso, come intende garantire il suo impegno verso e per i cittadini?

Amministrare la cosa pubblica è un impegno serio. Dico sempre a me stessa: “non fare agli altri ciò che non vorresti per te”, ed io vorrei che Locri cambiasse in ciò che oggi difetta. Necessita di sviluppo in vari ambiti e, soprattutto, necessita del coinvolgimento dei locresi che, devono sentirsi parte attiva del progetto di cambiamento che la Lista “Con Senso Civico per Locri” propone.

Qual è la sua idea di amministrazione pubblica?

La mia idea è quella di amministrare mettendo al primo posto il bene dei cittadini, con la consapevolezza che la cosa pubblica appartiene a tutti e come tale va tutelata.

Tra i punti programmatici evidenziati dal progetto politico di appartenenza, quali sono gli ambiti di attività dei quali le piacerebbe occuparsi in vista dei prossimi 5 anni?

Mi piacerebbe avere la possibilità di occuparmi del settore turistico in modo da poter promuovere e valorizzare il territorio. Non solo, vorrei fornire il mio contributo per il miglioramento della sanità, visto che si tratta di un ambito che conosco direttamente.

Un appello ai suoi potenziali elettori. Perché dovrebbero esprimere il proprio placet alla sua persona?

Chi mi conosce sa che sono una persona con alti valori etici e morali e con un grande senso delle istituzioni. Mi piacerebbe dimostrare questi miei valori a tutti i cittadini e far conoscere la mia determinazione.