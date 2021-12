Siderno, l’amministrazione comunale omaggia il piccolo grande artista Girolamo Gullace

L’Amministrazione Comunale della città di Siderno ha voluto omaggiare Girolamo Gullace di una medaglia come ringraziamento per il suo operato. Il dodicenne infatti ormai è diventato un piccolo grande artista, fino ad esporre lo scorso settembre le sue opere artistiche su tela presso una mostra organizzata dalla Pro Loco di Siderno. Già in tenera età aveva dimostrato il suo innato talento per diverse forme d’arte, in particolare la pittura, il modo in cui il giovane usa i colori e le forme gli permette di creare pezzi unici, ammirati e apprezzati da tutti. Tanti sono i sidernesi e non solo che seguono Girolamo nel suo processo di crescita artistico-culturale, fatto di musica, arte e anche teatro.

Girolamo ha realizzato anche un Presepe, che ha donato al Sindaco Dott.ssa Mariateresa Fragomeni, lasciandola estasiata e sorpresa dalla sua bravura. “ Su proposta della Consigliera Vittoria Luciano abbiamo voluto donare questa medaglia, da parte dell’Amministrazione, per riconoscere il talento di Girolamo ed incoraggiarlo a continuare su questa strada”. Così il Sindaco ha ringraziato Girolamo durante la sera di inaugurazione della Casa di Babbo Natale a Siderno Superiore, organizzata dall’Associazione “Pajsi Meu, ti vogghju beni” con il patrocinio del Comune. Questi sono esempi di cittadinanza attiva, dimostrazione di come già in tenera età si può realizzare qualcosa di bello e positivo con il proprio operato. Girolamo rappresenta un esempio di tutto ciò.

GRAZIE GIROLAMO!