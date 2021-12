Siderno, stop agli eventi natalizi. Il Covid non permette di continuare

R & P

Abbiamo adottato tutte le cautele possibili, anche oltre quelle previste dalle normative, ma le nuove misure varate dal Governo per il contenimento della Pandemia non ci consentono più di continuare con gli eventi natalizi.

Quest’anno è andata così. L’esigenza di tutela della salute è prioritaria.

Abbiamo deciso di fermarci.

Lo facciamo con l’amaro in bocca ma anche con la consapevolezza che, in questi pochi giorni, Siderno ha confermato di essere viva e di avere una gran voglia di ripartire.

Quindi, ci riproveremo in futuro! Ci riproveremo tutti insieme!

Sono felice per la voglia, l’impegno e l’entusiasmo con cui TUTTI, si sono spesi per organizzare ed allestire il Parco Winterland (che sarà ridimensionato ma che vedrà sempre la pista di pattinaggio e le casette in piazza) e le altre manifestazioni nelle varie piazze Sidernesi.

Questi eventi non sono stati un punto di arrivo ma, piuttosto, un punto di partenza e, su queste basi, ne siamo certi, faremo sempre di più e meglio.

Buon Natale a tutti!

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SIDERNO