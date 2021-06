di Redazione

Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, questo pomeriggio farà tappa nella Città dello Stretto e nella Locride.

Alle 15,30 sarà a Reggio Calabria per un incontro con alcune famiglie di bambini autistici; successivamente, alle 16,30, Salvini sarà a Condofuri per incontrare il sindaco e la cittadinanza al Palazzo comunale; infine, alle 18.30, sarà al bar Manhattan sul Lungomare delle Palme di Siderno, per un incontro con i cittadini della Locride.