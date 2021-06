“WOODS – THE BEATLES FOUNDATION” Sabato a Palazzo Nieddu del Rio inaugurazione della sala musicale e culturale

R. & P.

Si terrà sabato 26 giugno a partire dalle ore 18,00 la conferenza stampa di presentazione della sala culturale e musicale “Woods – The Beatles Fundation”.

L’evento avrà luogo a Locri presso l’iconica sede di Palazzo “Teotino – Nieddu” che già il mese scorso ha visto l’inaugurazione della sede della smart library “Paolo Pollichieni”.

Il progetto omonimo nasce dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale di Locri guidata dal sindaco Giovanni Calabrese, i Licei “G. Mazzini” di Locri, guidati dal preside Francesco Sacco, l’Official Beatles Fan Club Pepperland di Roma, presieduto da Luigi Luppola e dall’Associazione Culturale Brumar Editore, presieduta da Bruno Panuzzo.

Vitale e notevole è stato il contributo “rosa” per la realizzazione dell’innovativo progetto: da parte della dottoressa Domenica Bumbaca, assessore alla Cultura del Comune di Locri e della professoressa Girolama Polifroni vice preside dei Licei “G. Mazzini” della medesima città.

La fondazione, che si svilupperà all’ultimo piano dello storico palazzo locrideo, sarà innovativa, dinamica e vivace.

“Woods” prende spunto dall’istituto “LIPA” di Liverpool, una struttura fondata dall’ex Beale Paul McCartney sulle ceneri del vecchio istituto d’arte cittadino (frequentato da egli stesso come studente in gioventù).

Il “LIPA” è divenuto, in tempi abbastanza brevi, un luogo all’avanguardia per la formazione artistica a 360 gradi nel Regno Unito e non solo.

La caratteristica del “Woods” di Locri, che si occuperà anche esso d’arte, sarà invece la valorizzazione scolastica, culturale e territoriale.

Non a caso lo slogan ed il percorso, che la fondazione locridea si prefigge di seguire, si esplica in “L’arte a servizio della Cultura”.

La struttura sarà quindi messa a disposizione dei giovani, e non solo, che avranno volontà di proseguire i propri studi universitari dopo la maturità, ma che si trovano purtroppo ostacolati da oggettive ristrettezze economiche.

Si cercherà di istituire una cooperazione con le Università del luogo, al fine di poter garantire la possibilità, ai futuri laureandi, di seguire i corsi da Locri e recarsi in Ateneo solo per sostenere gli esami o per altre necessità connesse e necessarie.

Un notevole risparmio economico per gli studenti e le loro famiglie.

Il tutto sarà ovviamente possibile attraverso i collegamenti in remoto e la rete internet.

La struttura sarà quindi attrezzata di computer, stampanti, hardware e software dedicati alla causa nonché da una ricca biblioteca.

Il tutto sarà a supporto degli studenti, diplomatesi presso tutte le scuole superiori della Locride, che avranno i “requisiti” reddituali per aderire al progetto.

“Woods” non si occuperà solo di scuola ed istruzione, ma nel tempo, attraverso dei corsi sviluppati con personale qualificato, sarà possibile per i ragazzi muovere i primi passi nell’ambiente dello spettacolo, inteso come formazione di tecnici specializzati, creando le basi per delle figure professionali come:montatori audio video, cameraman e tecnici che operano a stretto contatto con le produzioni musicali e video.

Un progetto, deliberato il 25 marzo con delibera n. 30, che abbraccia la televisione, il web e la rete attraverso un linguaggio moderno e dinamico.

Un forte e tangibile segnale che parte dalla Locride!

Alla conferenza stampa del prossimo 26 giugno prenderanno parte inoltre: il professor Antonino Zumbo (Magnifico Rettore Università per Stranieri “Dante Alighieri” – Reggio Calabria); il professor Antonino Monorchio (presidente Consiglio di Amministrazione Università per Stranieri “Dante Alighieri” – Reggio Calabria); il professor Santo Zimbone (Magnifico Rettore Università degli Studi “Mediterranea” – Reggio Calabria”).

La serata si concluderà sulle note degli storici ed intramontabili brani dei Beatles: attraverso il concerto dell’artista Bruno Panuzzo denominato: “The Beatles Love Songs”.

Lo stesso avrà luogo presso il suggestivo giardino dell’Accademia Musicale Senocrito di Locri grazie alla disponibilità del maestro Saverio Varacalli.