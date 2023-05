di Redazione

SIDERNO- “Fili interrotti” è il titolo del libro di Anna Maria Deodato, edito da Gruppo Albatros Il Filo, che verrà presentato sabato 27 maggio nella Sala del Consiglio del Comune di Siderno alle ore 18:30.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Siderno ed è patrocinato dall’amministrazione comunale di Siderno, guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni.

Il romanzo sta riscontrando un notevole plauso del pubblico e della critica ed è stato vincitore di premi in concorsi letterari internazionali. Ambientato in Calabria narra le vicende del protagonista, Giuseppe, che si trova a vivere un’esperienza drammatica che lo porta a riflettere sulla sua esistenza. La narrazione, tra vicende realmente accadute ed episodi di fantasia, conduce il lettore in spazi che appartengono alla memoria e al cuore di ognuno e a ognuno fa ritrovare momenti riposti tra i ricordi dell’infanzia e i sogni della giovinezza. I vari capitoli sono ricchi di incontri e amicizie, di vicissitudini, in un intreccio di vite e di sentimenti che fanno riflettere sul fragile equilibrio delle relazioni interpersonali.

All’evento saranno presenti l’autrice Anna Maria Deodato, l’assessore alla Cultura del Comune di Siderno, Francesca Lo Presti, la presidente della Pro Loco di Siderno, Antonella Scabellone e il dr. Gaetano Catalani, dermatologo e scrittore che leggerà e commenterà alcuni brani del romanzo. Dialogherà con la scrittrice la giornalista Maria Teresa D’Agostino.

Le conversazioni saranno intervallate dalla proiezione di book trailer che rappresentano passi significativi del libro.