SPECIALE di Enzo Lacopo © 2026
SIDERNO – Presso il Centro Polifunzionale “Enzo Leonardo” si è tenuto il Convegno “Giornata Mondiale del Rifugiato 2026” Storia di diritti, doveri e nuova cittadinanza.
Tra i relatori il Sindaco di Siderno, MariaTeresa Fragomeni; Padre Carlino, Parroco di Santa Maria dell’Arco; Salvatore Pellegrino, Vicesindaco di Siderno; Nicola Rodi, Flai-Cgil Area Metropolitana RC; Vincenzo Linarello, Presidente GOEL; Caterina Vaiti, Fai-Cgil Calabria; Pietro Tropiano, Cooperativa FormJob; Manuela Taratufolo, Fai-Cgil Nazionale; Francesco Muraca, Dirigente Commissariato di Siderno; Stefano Guglielmino, Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Locri; Moderatore, Gianluca Gangemi, Consorzio Hera scs.
A conclusione dei lavori sono stati sottoscritti protocolli tra Comune di Siderno, Consorzio Hera, Croce Rossa Riviera dei Gelsomini, CIPC Siderno e CISOM.
Le Immagini e il Video con alcuni interventi dei relatori.
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