R. & P.

L”Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) – Segreteria Regionale della Calabria – intende sottolineare l’operazione di soccorso portata a termine oggi dai militari della Stazione Carabinieri di Staiti della Compagnia Carabinieri di Bianco, nel comune di Staiti.

​Nel pomeriggio, i Carabinieri sono intervenuti in soccorso di un escursionista rimasto ferito in una zona montana particolarmente impervia. La rapidità nel coordinarsi con la Centrale Operativa e la precisione nel geolocalizzare il luogo del sinistro sono state determinanti: grazie all’azione dei militari, è stato possibile indirizzare sul posto l’elisoccorso, unico mezzo in grado di operare in sicurezza nel difficile contesto morfologico, garantendo il tempestivo recupero del malcapitato.​

L’USIC Calabria esprime viva soddisfazione e sincera gratitudine nei confronti dei militari intervenuti, la cui professionalità e tempestività sono state decisive per il buon esito delle operazioni. Tale impegno conferma il ruolo fondamentale dell’Arma nel presidio e nell’assistenza al territorio, anche nelle aree più isolate.​”L’attività svolta dai colleghi – dichiara il segretario regionale generale dell’USIC Calabria – Andrea Calarota- dimostra come la preparazione e il costante impegno siano essenziali per gestire con efficacia emergenze complesse. Siamo orgogliosi dell’operato dei nostri Carabinieri, che hanno agito con spirito di sacrificio e dedizione al servizio”.​

L’USIC Calabria sottolinea l’importanza del coordinamento tra le diverse forze impegnate nell’intervento, che ha permesso di risolvere la situazione con successo.