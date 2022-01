SIDERNO E’ morto Enzo Leonardo. Il Presidente dell’Ac Siderno

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Oggi Siderno piange un altro dei suoi cittadini migliori. Enzo Leonardo non c’è più. Lo storico presidente del Siderno calcio è scomparso nelle prime ore della mattina per i postumi di un infortunio domestico dal quale non si è più ripreso. Agente di commercio nel campo dei materiali per l’edilizia è stato un esempio di self made man che ha sempre mantenuto saldi i legami con le radici, spendendosi per la crescita del proprio territorio a partire dal mondo del calcio.

La lunga stagione d’oro dell’Ac Siderno è indissolubilmente legata al suo nome, e anche quando aveva lasciato il calcio da anni, amava soffermarsi a parlare di quei tempi e di tutti i proficui rapporti allacciati in tutto il Sud Italia con squadre e società che non vedeva mai come avversarie, ma come leali concorrenti. Perché il calcio e la vita li concepiva solo se all’insegna dell’amicizia e del rispetto.

Assieme al suo amico Michele Tigani, già capo ufficio stampa della FederCalcio aveva acceso su Siderno i riflettori del calcio nazionale. Per entrambi ciò che a queste latitudini sembrava di difficile realizzazione per via delle ataviche carenze logistiche, diventava incredibilmente normale. Come normale era realizzare i sogni degli sportivi della zona.

Maestro di stile, ha saputo trasmettere ai figli Domenico, Gianluca e Andrea i suoi valori più preziosi, e un caro e affettuoso ricordo in tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerlo.

I funerali avranno luogo domani, venerdì 21 alle 15.30 nella chiesa di Maria Santissima di Portosalvo.

La terra gli sia lieve.