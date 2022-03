Siderno, avviata pulizia straordinaria delle cunette

“L’Amministrazione comunale di Siderno da alcune settimane ha avviato una pulizia straordinaria delle cunette insistenti sul territorio comunale.

Una ditta specializzata nel settore sta provvedendo, infatti, alla pulizia, allo sfalcio e alla bonifica delle aree esterne della carreggiata in due importanti tratti stradali sulla S.S.106 (due chilometri sul lato Nord della città e un chilometro sul lato Sud). L’attenzione è riversata, in particolare, sulle caditoie e sulle cunette ivi insistenti, in molti casi intasate e completamente otturate, con l’obiettivo di liberarle da terriccio, erba e rifiuti di qualsiasi genere che si accumulano ai bordi delle strade e poi finiscono nei tombini che, al primo acquazzone, saltano fino ad allagare le aree comuni. L’iniziativa è stata voluta dall’Assessore alla Manutenzione, Carlo Fuda, per prevenire eventuali possibili incidenti e per rendere più sicuro il fondo stradale.

