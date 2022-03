McDonald’s – il processo di selezione dei candidati e la mansione della figura professionale del crew (Video)

di Simona Ansani – foto e video di Enzo Lacopo

SIDERNO – Ultimo appuntamento per conoscere meglio la realtà della multinazionale McDonald’s e nello specifico del ristorante di Siderno. Oggi ci occuperemo del processo di selezione dei candidati: le esperienze professionali precedenti non sono ritenute un elemento imprescindibile

proprio perché forniamo percorsi di formazione in aula e on the job per favorire lo sviluppo della carriera e crescita lavorativa.

È fondamentale che i candidati possiedano curiosità, voglia di fare, spirito di squadra, passione e capacità relazionali.

Il processo di selezione inizia attraverso il sito web https://www.mcdonalds.it/entra-nel-team/posizioni-aperte, il punto di riferimento per quanti vogliono candidarsi alle posizioni aperte in vista delle nuove aperture.

I candidati entrano così nel processo di selezione, che si svolge inizialmente online attraverso un questionario volto a valutare i requisiti base (disponibilità oraria, tipo di mansioni a cui si è interessati, area geografica di provenienza). Ai candidati idonei viene richiesta la compilazione di un test comportamentale che restituisce un’analisi completa del profilo del candidato, e chi supera questo test viene contattato e invitato ai colloqui individuali. I candidati prescelti vengono contattati dall’azienda nel giro di pochi giorni e viene loro proposto un contratto i cui dettagli sono definiti direttamente con il candidato. Chi non dovesse superare le fasi previste dal processo di selezione, invece, viene comunque ricontattato da McDonald’s con l’invio di un feedback negativo. Questi candidati entrano a far parte del database McDonald’s per eventuali successive esigenze di nuovo personale per ristoranti in apertura o per ristoranti già esistenti.

Nello specifico oggi conosciamo meglio la figura professionale del collaboratore crew che si occupa del contatto diretto con gli ospiti, alla cassa o al Mcdrive, ma anche di attività importanti dietro le quinte, come arrostire la carne, friggere le patatine o preparare panini. Conosciamo quindi Armando Gargano crew al ristorante McDonald’s di Siderno.

