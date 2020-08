SIDERNO: appello per 3 mici da salvare. Serve una mamma gatta balia

di Simona Ansani

SIDERNO – Ennesimo abbandono di cuccioli indifesi sul territorio comunale e questa volta ad essere in difficoltà sono tre micini simil siamesi, che qualche giorno fa sono stati lasciati sotto il sole. Stremati e boccheggianti dopo essere stati recuperati sono stati sottoposti alle prime cure, ma purtroppo ad oggi le loro condizioni non sembrano essere delle migliori, perché i cuccioli non riescono a ciucciare il latte artificiale. La nostra redazione fa un appello a chi ha abbandonato i cuccioli sul lungomare e lasciati in una scatola di scarpe numero 44, di contattarci anche in forma anonima perché i micini hanno necessità della loro mamma. Inoltre chiediamo anche l’aiuto di qualche volontario, cittadino e amante degli animali che abbia una mamma gatta che possa fare da balia per nutrire i micetti. Chiunque possa aiutare i 3 piccoli gattini sfortunati può inviare una mail alla nostra redazione, info@lentelocale.it.