LUNGOMARE SIDERNO Il Circolo Pd chiede le ragioni della chiusura alla commissione straordinaria

Considerato che

– ad oggi, l’ingresso nord del Lungomare di Siderno risulta essere chiuso al traffico pedonale e veicolare da oltre un mese;

– tale ingresso rappresenta l’unica via di accesso diretto (senza passaggio a livello) al Lungomare;

– il presente divieto di accesso, presumibilmente disposto in seguito alla caduta di calcinacci dal ponte sovrastante, oltre a causare un evidente disagio alla circolazione viaria (in particolar modo in agosto, nel pieno della stagione balneare), rende impossibile o comunque difficoltoso l’eventuale ingresso sul Lungomare ai mezzi di soccorso;

Per quanto sopra, il Circolo del Partito Democratico di Siderno, viste le numerose istanze pervenutaci dai cittadini, invita la commissione straordinaria a rendere edotta la cittadinanza:

– sulle ragioni che hanno portato alla chiusura dell’ingresso nord del Lungomare delle Palme di Siderno e, nel caso in cui sia confermata la caduta dei calcinacci dal ponte soprastante, sullo stato di sicurezza in cui versa il medesimo;

– sulle misure avviate per il ripristino dell’accesso al lungomare e della normale circolazione pedonale e veicolare.

Il Circolo PD di Siderno