R. & P.

SIDERNO – Gli interventi in corso sul Lungomare delle Palme consistono in opere temporanee realizzate in regime di somma urgenza, finalizzate esclusivamente a garantire la percorribilità e la fruizione in sicurezza del lungomare durante la stagione estiva.

Si tratta di interventi provvisori, necessari per consentire l’utilizzo dell’area in condizioni di sicurezza per cittadini e visitatori, in attesa della programmazione e realizzazione degli interventi strutturali e definitivi di ripristino del lungomare, che saranno possibili una volta che il Governo nazionale avrà destinato le somme necessarie.

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, dunque, sta procedendo speditamente per garantire la migliore fruizione possibile del lungomare in vista dell’avvio della stagione balneare, salvaguardando nel contempo la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.

Sono due le aree di cantiere presenti e, in quanto tali, inaccessibili a chiunque, ad esclusione degli addetti ai lavori: una è ubicata nella zona Sud del lungomare tra il passaggio a livello del rione Sbarre e il giardino “a labirinto” all’altezza di piazza Portosalvo; l’altra nella zona Nord dal passaggio a livello di via Genova al sottopassaggio all’altezza di via del Progresso.

Pertanto, si ribadiscono le prescrizioni e gli obblighi che disciplinano la circolazione veicolare e pedonale, contenuti nell’ordinanza n° 11 del 13 febbraio 2026, a firma del Comandante della Polizia Locale Dr. Antonello Ruggiero, tuttora in vigore.

1) È consentito il solo transito pedonale dal passaggio a livello del rione Sbarre all’area parco giochi e fitness. L’area fitness dell’ex minigolf è accessibile ed è collegata al parco giochi dell’ex area Longo (anch’esso accessibile) tramite il ponticello in legno.

2) È assolutamente vietato transitare nel tratto di strada tra il parco giochi e il passaggio a livello all’altezza di via Portosalvo, interessato dal cantiere.

3) È consentito il transito pedonale e veicolare dal passaggio a livello all’altezza di via Portosalvo a quello di via Genova (parte centrale del Lungomare).

4) È assolutamente vietato transitare nel tratto di strada tra il passaggio a livello di via Genova al sottopassaggio all’altezza di via del Progresso.

5) È consentito il transito veicolare e pedonale dalla Casa di Riposo Sant’Antonio alla fine del lungomare lato Nord. I mezzi provenienti dal sottopassaggio grande nei pressi dell’area ex Bricolfer, una volta giunti in prossimità del cantiere posto all’altezza della Casa di Riposo, per uscire dal lungomare dovranno compiere un’inversione di marcia e tornare indietro.

L’Amministrazione Comunale si scusa per i disagi, ma la stretta osservanza di queste disposizioni è precondizione essenziale per poter fruire, nel miglior modo e nel minore tempo possibile, del lungomare cittadino, a cominciare dalla prossima estate che segnerà un momento di ripartenza e resilienza dopo il disastroso passaggio del ciclone “Harry”.

Per questo, si chiede la massima collaborazione dei cittadini, al fine di non ostacolare in alcun modo i lavori in corso, e si ricorda che i trasgressori saranno severamente sanzionati, come previsto dal vigente ordinamento giuridico.