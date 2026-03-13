di Patrizia Massara Di Nallo

Parte la nuova edizione del Premio “Piccolo Comune Amico” – ideato dal Codacons – che celebra le eccellenze locali e contrasta lo spopolamento dei piccoli Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti . La Scadenza delle iscrizioni è il 30 Marzo 2026 .

Il progetto “Piccolo Comune Amico” è nato per favorire la valorizzazione dei piccoli Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti e per diffondere la cultura e promuovere la valorizzazione delle piccole realtà locali italiane, che sono la pietra miliare delle nostre tradizioni, la culla del cibo di alta qualità e il cuore del nostro patrimonio artistico. Nei 5.567 Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti risiede la vera bellezza del nostro territorio, e per questo il Progetto premia le eccellenze italiane locali nei settori: agroalimentare, artigianato, innovazione sociale e cultura – arte – storia. L’obiettivo del Premio è quello di sostenere le azioni di contrasto allo spopolamento e all’abbandono dei piccoli Comuni e, in quest’ottica, sono già 4 le Edizioni che, dal 2021 al 2024, hanno contribuito alla diffusione della conoscenza dei piccoli Comuni italiani e delle loro eccellenze. Il Premio mira a migliorare ancora un progetto che si è già rivelato palcoscenico di luoghi meravigliosi e realtà all’avanguardia in campo produttivo, sociale e artistico, e allora tutti i Comuni sono invitati a partecipare per far conoscere al grande pubblico le eccellenze presenti nel proprio territorio. L’edizione di quest’anno premia 12 Comuni che ospitano le eccellenze del territorio italiano ed è suddiviso in 4 categorie:

Agroalimentare (eccellenze agro alimentari, sia prodotti locali che elaborazioni di prodotti alimentari e ricette tipiche) Categoria dedicata ai 3 Comuni nei quali si sono distinte aziende, mercati, commercianti e produttori di eccellenze agroalimentari.

Artigianato (eccellenze creative della mano umana e tradizioni artigianali particolari) Vengono premiati 3 Comuni nei quali trovano spazio aziende artigiane e piccoli punti di commercio artigianale.

Innovazione Sociale – Digitalizzazione, economia circolare e servizi ai cittadini. Vengono premiati 3 piccoli Comuni che valorizzano le proprie risorse interne con benefit ed incentivi che sviluppino la produttività e facilitino il ritorno delle risorse umane dai grandi centri ai piccoli Comuni, o che si siano distinti per la valorizzazione della digitalizzazione, adottando politiche di potenziamento dei servizi digitali e i della cultura digitale tra i cittadini, o per progetti nell’ambito dell’economia circolare.

Cultura, Arte e Storia – Valorizzazione del patrimonio e turismo. La categoria premia i 3 Comuni che abbiano dato voce alle proprie specificità culturali, facendo conoscere le caratteristiche culturali tipiche della zona e facilitando così il turismo, grazie anche a dipinti importanti o altre opere artistiche presenti nel Comune o opere d’arte anche presenti in natura.

Oltre alle 4 categorie “classiche”, i Comuni potranno partecipare ai seguenti Premi Speciali:

Giovane Imprenditore Agricolo (in collab. con Coldiretti) verrà consegnato da Coldiretti Giovani a 5 giovani imprenditori che abbiano operato nei piccoli Comuni italiani, contribuendo ad arricchire il valore agricolo dei Comuni stessi e del territorio circostante. 2 dei 5 premi previsti saranno assegnati in particolare a giovani agricoltori che operano in piccoli Comuni montani e che fanno, quindi, agricoltura eroica.

Piccolo Aeroporto Amico realizzato con ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civilecon cui viene premiato un Comune nelle cui prossimità è presente un aeroporto, e che si sia impegnato nella riqualificazione e valorizzazione del centro aeroportuale.

Aria, Acqua, Terra (itinerari sostenibili)categoria con la quale viene premiato un Comune che abbia valorizzato la bellezza naturalistica del proprio territorio, attraverso l’istituzione di itinerari e percorsi sostenibili e immersi della natura.

Contro il caro energia (Green Communities) premia un Comune tra quelli che si sono distinti per le politiche di contrasto al caro bolletta tramite l’istituzione di comunità energetiche o altri strumenti in grado di portare a un risparmio di energia da distribuire ai cittadini.

Accessibilità & ApicolturaComuni premia un Comune che si è distinto per politiche di inclusione di particolare efficacia e un Comune che ha realizzato iniziative di valorizzazione e tutela dell’apicoltura.

Premio fotografico “Il borgo in una foto” con il quale una commissione presieduta dalla fotografa Tiziana Luxardo premia le 3 migliori foto del borgo inviate dai Comuni un gara.

Il Premio Piccolo Comune Amico può contare su un sito internet interamente dedicato e sull’elaborazione di una mappa interattiva delle realtà comunali in gara, con gli eventi e le eccellenze delle varie categorie selezionate. Il progetto è ampiamente promosso sui maggiori canali mediatici, come Facebook e Instagram, dando così visibilità alle bellezze delle realtà comunali vincitrici nelle varie categorie.

Anche per l’edizione 2026, come per le precedenti, il Premio è sostenuto da molti partner, e caratterizzato da nuovi premi e nuove opportunità, nell’ottica di una sempre maggiore promozione dei Comuni italiani con meno di 5000 abitanti, che costituiscono patrimonio di inestimabile valore per il nostro paese. Per l’edizione 2026 è inoltre confermata la possibilità per tutti i Comuni, con la sola partecipazione al Premio ed a prescindere dalla premiazione all’interno di una delle categorie previste, di inviare all’organizzazione del Premio la foto e la descrizione di un’opera d’arte non nota al grande pubblico appartenente al loro Comune. Le opere saranno inserite in un catalogo a cura dell’organizzazione del Premio e disponibili online sul sito internet del Premio. La fase della votazione dei Comuni, che avviene con il voto dei cittadini e di una giuria tecnica, per il 2026 prevede, come già per il 2025, la possibilità per i cittadini di segnalare, contestualmente alla votazione, 3 potenzialità relative al Comune votato. I risultati dell’indagine verranno presentati nell’ambito dell’evento finale di premiazione che si terrà presso il prestigioso Palazzo Rospigliosi a Roma, cornice dall’indubbio valore artistico e culturale.