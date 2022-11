SIDERNO Affidati i lavori di manutenzione dei marciapiedi

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Un passo in avanti per la mobilità sostenibile e in sicurezza. Con determinazione numero 1232 dello scorso 10 novembre, a firma del responsabile del settore “Lavori Pubblici” del Comune di Siderno ingegner Alessandro Candido, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi del territorio cittadino.

Si tratta di un’opera finanziata col decreto ministeriale del 6 agosto 2021, che assegna le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle amministrazioni centrali. Come si ricorderà, con l’annualità 2020 furono realizzati i lavori di efficientamento energetico che si sono concretizzati con l’installazione dell’illuminazione a led lungo la Statale 106 (lato sud), mentre per l’anno successivo si è provveduto a compiere analogo intervento lungo la Taranto-Reggio Calabria a lato sud. Per l’annualità 2022, anche per via della vetustà di alcuni tratti di marciapiede in alcune strade (anche centrali) della città si è optato per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi, potendo contare su un finanziamento complessivo di 90.000 euro.

L’impresa aggiudicataria dei lavori è la Cusato Fiore Costruzioni Srl che ha integrato la documentazione prodotta dopo il verbale di consegna anticipata dei lavori dello scorso 14 settembre.

Ora, dunque, si potrà partire coi lavori e garantire ai cittadini passeggiate più tranquille e sicure.