R & P

In data odierna il gruppo consiliare “SiAmo Bovalino” ha inviato una dettagliata Interrogazione consiliare, ai sensi degli artt. 25 e 54 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, per conoscere le motivazioni dell’incomprensibile esclusione della Pro Loco di Bovalino dal “progetto sinergico” di promozione turistica approvato dalla Giunta Municipale del Comune di Bovalino con Deliberazione n. 108 del 25/05/2023, denominato “IT’S SUMMER TIME”, che si svolgerà nel territorio comunale dal 2 Giugno al 15 Ottobre 2023″, per il quale è stato chiesto un contributo alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed è stato previsto un contributo di compartecipazione di euro 4.250,00 a carico del Comune di Bovalino.

La Pro Loco di Bovalino doveva essere inserita a pieno titolo tra le Associazioni coinvolte nel progetto, sia perché in questi anni è stata particolarmente attiva e propositiva nella promozione del territorio e dell’immagine del nostro Comune, ma anche in considerazione del fatto che la stessa è riconosciuta da una Legge della Regione Calabria per le funzioni finalizzate a promuovere e valorizzare le peculiarità locali sia culturali che identitarie, favorendo l’informazione, l’accoglienza e l’assistenza turistica, anche in collaborazione con gli enti pubblici territoriali. Per tale ragione abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale di riferire al Consiglio comunale in merito a questa incomprensibile esclusione.

Il Consigliere comunale Teresa Parisi ha inoltre inviato una PEC al Presidente del Consiglio comunale di Bovalino Filippo Musitano per chiedere di sollecitare la convocazione della Commissione “Statuto e regolamento di Funzionamento del Consiglio comunale”. Dopo l’istituzione avvenuta con Deliberazione C.C. n. 17 del 24/03/2023, e la prima seduta per l’elezione a maggioranza del Presidente Maddalena Dattilo, non è stato ancora individuato il Segretario e la Commissione non è ancora operativa. Le attività della stessa, come da atto di indirizzo del Consiglio comunale, risultano urgenti ed improcrastinabili, considerata l’urgente necessità di predisporre due atti di fondamentale importanza, al fine di disciplinare correttamente l’autonomia organizzativa dell’Ente, assicurare il coordinamento delle competenze dei suoi organi e l’esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e garantire il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio comunale.

In data 20/05/2023 era stata anche inviata a mezzo PEC al Presidente della Commissione consiliare Maddalena Dattilo una richiesta di convocazione nei modi stabiliti dall’art. 12 comma 6 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio comunale ma a tutt’oggi, in violazione della citata norma regolamentare, la Commissione non è stata ancora convocata. Nel caso di ulteriore inerzia è stato chiesto al Presidente del Consiglio di di esercitare i poteri sostitutivi e di procedere alla convocazione della Commissione, al fine di poter dare avvio ai lavori e di ottemperare tempestivamente all’indirizzo del Consiglio comunale, formulato con Deliberazione n. 17 del 24/03/2023.

Bovalino, 03/06/2023

I Consiglieri comunali del Gruppo consiliare “SiAmo Bovalino”

Bruno Squillaci

Giovanni Giorgi

Teresa Parisi