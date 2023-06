Un morto e 14 feriti: è il bilancio, provvisorio, di un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un bus con a bordo 38 passeggeri, finito in una scarpata, e 5 auto.

La tragedia è avvenuta alle 4 sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, all’altezza del Comune di Vallesaccarda al km 101.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di Grottaminarda e Bisaccia e Avellino con un’autogru.

I feriti sono stati trasportati a Avellino, Benevento, Ariano Irpino e altri ospedali.

Sul luogo dell’incidente è giunta anche un’eliambulanza.

I pompieri hanno sollevato il bus per recuperare eventuali altri passeggeri.

Secondo quanto rende noto la società Autostrade, alle 6:45 circa sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, è stato riaperto il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, temporaneamente chiuso in precedenza a causa dell’incidente che ha visto coinvolte cinque autovetture e un pullman al chilometro 100,5.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, anche se dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che, a seguito di un incidente tra tre autovetture, nel quale un automobilista è morto, il Flixbus si è trovato di fronte due auto ferme a causa di un tamponamento.

Il conducente del bus ha sterzato sulla sinistra, dirigendosi verso il guardrail, per evitare l’impatto, ma è finito nella scarpata che, per fortuna, non è particolarmente profonda.

Altre tre vetture, che seguivano il pullman, sono finite contro le auto ferme al centro della carreggiata.

Era partito da Lecce ed era diretto a Roma Tiburtina. il pullman della Flixbus finito in una scarpata.

L’autobus con a bordo 36 passeggeri e due autisti è stato recuperato dai vigili del fuoco che stanno perlustrando l’area dell’incidente per verificare la presenza di altri passeggeri che potrebbero essere stati sbalzati fuori dai finestrini.

Tre dei 14 feriti – due particolarmente gravi – sono stati portati ad Ariano Irpino, tre ad Avellino e gli altri otto a Benevento.

I passeggeri del bus e delle auto coinvolte che non hanno avuto la necessità di ricorrere alle cure mediche, sono stati ospitati nella palestra comunale di Grottaminarda (Avellino).

(ANSA)