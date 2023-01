SENSATION PROFUMERIE GIOIOSA Buona la prima gara casalinga del 2023

R. & P.

SENSATION PROFUMERIE GIOIOSA 3

PLANET STRANO VOLLEY (CT) 0

(I° SET 25-10 II° SET 25-17 III° SET 25-23)

Primo arbitro: Notaro Giovanni

Secondo arbitro: Morello Elena

Buona la prima gara casalinga del 2023 per la Sensation Profumerie Gioiosa che batte con un secco 3 a 0 la Volley Planet Strano di Catania, fanalino di coda del campionato di serie B2 Femminile.

Ottima la prestazione delle ragazze del mister Albanese che nei primi 2 set hanno espresso un bella pallavolo con tutte le attaccanti servite dall’ottima regia della brasiliana Araujio sostituita egregiamente, in più riprese, dalla under Argirò che, in completa disinvoltura ha fatto divertire il pubblico del Palamarcellino e le sue attaccanti.

Fisiologico un leggero calo mentale nel terzo set dove le avversarie hanno messo un po’ in difficoltà la squadra Gioiosana che, nel finale del set, è riuscita ad avere la meglio sulla squadra Siciliana.

Esordio positivo in serie B2 anche dell’under Giorgia Prudenzini classe 2005, vivaio dell’AD Polisportiva 1990.

Ancora a riposo il libero lombardo Martina Landonio che, nonostante fosse in fase di recupero per una sindrome influenzale, è voluta scendere in campo con le sue compagne.

Prosegue in modo esponenziale, con allenamenti mirati, il percorso di crescita della matricola Sensation Profumerie Gioiosa con l’importante sfida di sabato 14 Gennaio alla Palestra Comunale di Brolo (ME) con la Saracena Cassiopeasisa.