R. & P. Nota del gruppo QuartAumentata

Con profondo dolore, annunciamo la prematura scomparsa di Peppe Platani, musicista, coautore e arrangiatore, nonché co-fondatore nel 1999 del gruppo QuartAumentata, insieme a Paolo Sofia, Salvatore Gullace e Massimo Cusato.

Peppe Platani è stato un pilastro fondamentale della scena musicale calabrese, un artista eclettico e talentuoso che ha contribuito in maniera significativa alla crescita e al successo della band. Grazie al suo lavoro come arrangiatore e coautore, QuartAumentata ha saputo fondere tradizione e innovazione, diventando una delle realtà più apprezzate del panorama musicale etno-folk italiano.

Il suo talento musicale, la sua passione per l’arte e il suo impegno nel valorizzare le radici culturali del nostro territorio rimarranno per sempre impressi nella memoria di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e collaborare con lui. Peppe era non solo un artista straordinario, ma anche un uomo di grande umanità, capace di ispirare con la sua creatività e dedizione.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti noi e di chi lo ha apprezzato per il suo contributo alla musica e alla cultura.

Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza alla famiglia e agli amici di Peppe Platani in questo momento di immenso dolore.

Il suo spirito continuerà a vivere attraverso la sua musica e il ricordo indelebile che ha lasciato nei suoi fan, nei suoi colleghi e nel mondo della musica.