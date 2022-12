SAPER COMUNICARE Cosa si nasconde dietro la strategia dei messaggi di benvenuto

Saper comunicare con l’utente della rete e soprattutto spingerlo a trasformarsi in cliente è fondamentale per tutte le aziende, grandi o piccole che siano. Cerchiamo di capire insieme come farlo al meglio.

Le prime impressioni sono fondamentali.

Che siano dietro a un banco di scuola, durante un colloquio di lavoro, al primo appuntamento o nel marketing online.

Anzi, soprattutto nel marketing online, dove a rispondere a questa esigenza c’è la strategia dei messaggi di benvenuto.

Strumento semplice ma essenziale, permette di entusiasmare e allo stesso tempo catturare l’attenzione dei clienti.

Sì, perché il messaggio di benvenuto è un nuovo biglietto da visita del proprio brand. E per scriverlo in maniera perfetta servono poche ma essenziali regole.

Innanzitutto: essenzialità. Bastano meno di 150 parole per cogliere nel segno. Questo perché i messaggi di benvenuto sono letti a moltissime persone e hanno tassi di apertura del 60% (contro le altre che invece rimangono ancorate al 20%).

Cosa scrivere poi all’interno del testo? Innanzitutto una forma di ringraziamento, un oggetto della mail facile da ricordare e che magari strappi anche un sorriso, dei riferimenti alle proprie pagine social e poi due aspetti di fondamentale importanza.

Il primo è lo storytelling, ovvero la capacità di raccontare chi sei, qual è la mission del proprio brand, quali sono i suoi valori e quali le cose che offre. Il secondo è quella dell’offrire un incentivo.

Entriamo così nel secondo segmento di marketing di cui vogliamo parlare oggi: quello dei bonus.

Una strategia, adottata da questo brand riconosciuto a livello mondiale, che riscuote tantissimo successo soprattutto nell’industria del gioco pubblico.

Qui le aziende offrono in particolar modo bonus senza deposito oppure giri gratuiti, registrazioni accelerate e scontate, possibilità di giocare senza creare un conto.

È dietro a questa tattica che si cela uno dei segreti di una delle industrie più importanti del nostro panorama economico.

Offrire dei bonus, dei piccoli sconti o garantire scontistiche speciali, è una strategia che può essere utilizzata in tantissimi altri settori economici, con tassi di conversione veramente interessanti.

È questo, infatti, l’obiettivo della vostra e-mail di benvenuto: trasformare il lettore in utente e potenzialmente in cliente.

Il tutto inizia da passaggi semplicissimi: visitare un sito internet, leggere un articolo, cliccare sul link.

Se la call to action è azzeccata la strada sarà tutta in discesa.