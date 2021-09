SAN LUCA Prorogata di ulteriori 6 giorni la “zona rossa”

di Francesca Cusumano

SAN LUCA – A San Luca la “zona rossa” è stata prorogata per ulteriori 6 giorni ed esattamente fino al prossimo 2 ottobre.

Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato l’ennesima ordinanza (la numero 65), relativa la terza proroga del provvedimento disposto a partire dallo scorso 8 settembre poi prorogato fino al 26 ed ora fino a domenica prossima 2 ottobre.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria, con nota del 24 settembre scorso, ha comunicato che nel Comune si rilevano ancora “109 casi attivi e una elevata incidenza rispetto alla popolazione residente; i dati epidemiologici e di monitoraggio disponibili a livello regionale, pur registrando una leggera flessione nell’ultimo report di monitoraggio, fanno rilevare un valore dell’incidenza per 100.000 abitanti ancora superiore a 50, soglia di allerta per la zona bianca; in particolare, nella provincia di Reggio Calabria, i dati di incidenza dell’ultima settimana di monitoraggio (al 23 settembre), si attestano ad un valore superiore a 100 per 100.000 abitanti”.