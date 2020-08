ROCCELLA JONICA Domani lutto cittadino per la morte del giovane studente. Stasera fiaccolata in suo ricordo

ROCCELLA JONICA Domani lutto cittadino per la morte del giovane studente. Stasera...

di Redazione

ROCCELLA JONICA – Si terranno domani pomeriggio i funerali del giovane Ludovico, il ventiquattrenne travolto e ucciso nella tarda serata di ieri, da un treno regionale proveniente da Reggio Calabria.

Il sindaco di Roccella Jonica ha proclamato per domani il lutto cittadino “Interpretando – si legge nell’ordinanza – il profondo dolore dell’intera comunità per la tragica perdita del giovane Ludovico Lombardo; ritenuto opportuno e doveroso, facendosi portavoce del Comune e del diffuso sentimento della popolazione, proclamare il lutto cittadino dalle ore 16 alle ore 18 in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia, colpita profondamente nei sentimenti più forti; atteso che i funerali del compianto giovane si svolgeranno il giorno 04.08.2020 a Roccella Jonica”.

Intanto per questa sera alle ore 22, è stata organizzata una fiaccolata, in ricordo del giovane studente roccellese che partirà proprio dal lungomare lato sud, punto nel quale purtroppo, si è consumata la tragedia che ha scosso inevitabilmente un’intera comunità.