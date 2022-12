Roberto Ciufoli in scena a Reggio con “Tipi. Recital comico antropologico”

di Centro Teatrale Meridionale

Nuova tappa per la rassegna del Centro Teatrale Meridionale, che porta in scena a Reggio Calabria un grande artista della comicità italiana. Roberto Ciufoli, noto volto televisivo, si esibirà in Tipi. Recital comico antropologico il 19 dicembre, alle ore 20.30, presso l’Auditorium Lucianum.

Il cartellone, ideato e diretto da Domenico Pantano nell’ambito di ReggioFest, che ha già presentato grandi nomi dello spettacolo italiano e pièce riuscite e di successo, si arricchisce di un autentico “one man show”, o piuttosto di un “multi-one man show”.

Con la regia dello stesso Roberto Ciufoli, – scritto insieme al figlio Jacopo Rosso Ciufoli, disegno luci, elaborazioni sonore e vocalizzazioni di David Barittoni, produzione Danton Q, – “Tipi” propone una carrellata di varie tipologie umane, mostrando come una particolare caratteristica psicologica corrisponda a un atteggiamento fisico ben preciso, un modo di parlare e di scegliere le parole: un’indagine antropologica attraverso l’arte dell’ironia, che con monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni conduce lo spettatore in un comico percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore.

Imprevedibile, eclettico, divertente, lo spettacolo è una cavalcata tra le varie identità in cui riconoscersi, alla scoperta dei lati più nascosti ed esilaranti dell’essere umano, ma rivela nel finale un tono più dolce ed emozionante, tutto da scoprire.

Dopo anni di successi con il famoso gruppo “Premiata Ditta”, Roberto Ciufoli ha continuato come interprete e regista, nei più importanti palcoscenici italiani, al cinema e in televisione. Una lunga carriera costellata da successi che lo hanno reso popolare tra il pubblico, e anche attore teatrale per Luca Ronconi, Sergio Rubini, Alessandro Benvenuti, Claudio Insegno. Tra gli ultimi lavori, ha preso parte alla serie tv “Rocco Schiavone 2” e nel film tv “Enrico Piaggio. Un sogno italiano”, ed è stato anche doppiatore nell’apprezzato film d’animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”.

La rassegna del CTM continuerà poi con altri importanti appuntamenti per adulti e bambini. In particolare, sul palcoscenico dell’Auditorium “Zanotti Bianco” di Reggio Calabria, si assisterà a due grandi generi classici: l’atteso musical “Luci del varietà” di Mariella Guarnera, in programma il 23 dicembre, e il balletto “Lo schiaccianoci”, coreografie di Luigi Martelletta, il 27 dicembre.

Un programma che ha voluto spaziare nell’offerta, per soddisfare i gusti delle varie fasce di pubblico, una vera e propria festa del teatro nella città dello Stretto.