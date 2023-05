Quando si acquista un mezzo a due ruote, di solito, si fa per due motivi: svago e passione oppure necessità di muoversi più comodamente nelle grandi e trafficate metropoli. Quale che sia la ragione da cui si è spinti, una necessità sicuramente comune a tutti è quella di risparmiare sull’assicurazione. Sul tema si sono spese moltissime parole ma, a maggior ragione in questi tempi in cui tutto sembra essere aumentato di prezzo esponenzialmente, servono consigli pratici per riuscire ad abbattere i costi ottenendo comunque la garanzia e la professionalità che ci si aspetta da un’Assicurazione.

Il primo consiglio è, certamente, valutare la sottoscrizione di un’assicurazione moto online: il motivo è semplice e, per molti, evidente. Le Assicurazioni che operano online, anche a parità di brand, hanno la possibilità di abbattere costi imprescindibili in agenzia e, talvolta, anche di offrire tariffe più vantaggiose ai propri contraenti. Un grande vantaggio, dunque, cui si affianca quello di poter gestire ovunque ci si trovi e in piena autonomia la propria polizza senza dover richiedere appuntamenti con consulenti o stare ore in attesa al telefono.

Seguire sempre le offerte sul mercato, poi, e anche richiedere tanti preventivi può avere il suo vantaggio: farlo, online, è semplice e veloce. Con pochissimi dati del mezzo e del suo proprietario, infatti, è possibile ottenere un preventivo acquistabile. Sottoscrivere il contratto e procedere al pagamento è ancora più semplice e sicuro, e in poco tempo si ha la possibilità di ricevere sulla propria e-mail tutto il necessario per circolare in piena tranquillità: Certificato di assicurazione, Carta Verde, contratto e Modulo CAI.

Valutare l’installazione di una scatola nera, che generalmente offre dei vantaggi economici, è un ulteriore suggerimento utile. Attraverso il dispositivo installato, inoltre, si ha uno strumento in più, qualora servisse, per dimostrare di aver ragione in caso di incidente senza colpa.

Importantissimo, infine, capire se è possibile usufruire dei benefici messi a disposizione da specifiche leggi in vigore con lo scopo di agevolare i contraenti e di assicurare, ad esempio, all’interno dello stesso nucleo familiare, diversi veicoli condividendo la classe di merito universale migliore. La RC Familiare, o Bonus Familiare, estensione della Legge Bersani che va a integrare alcuni limiti di quest’ultima, permette, ove ricorrano i presupposti, di beneficiare della classe di merito più bassa disponibile tra i familiari conviventi, per evitare di partire dalla quattordicesima classe di merito, quella prevista per chi non ha uno storico assicurativo. Questa norma può essere applicata anche in caso di rinnovo di un contratto già esistente e non prevede distinzione tra tipologie di veicoli. Pertanto, un ragazzo che voglia assicurare il proprio scooter 125, per fare un esempio, può usufruire, qualora ne ricorrano i presupposti, della classe di merito più favorevole di uno dei suoi genitori.

Il consiglio più importante di tutti, però, rimane sempre quello di affidarsi solo ed esclusivamente a esperti del settore: ConTe.it, distributore assicurativo appartenente al Gruppo Admiral, da anni è accanto ai propri clienti e, con i suoi valori cardine di unione, orientamento al cliente e trasparenza, si è guadagnata la fiducia di moltissimi italiani.