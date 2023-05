di Redazione

Si è svolta, nella giornata del 2 maggio, presso l’IIS Silvio Lopiano di Cetraro, la prima edizione del “Bump painting”, l’arte di dipingere i “pancioni” delle future mamme.

L’evento è stato organizzato dalla dottoressa ostetrica Maria Carmela Cosmano o, come tutti ormai la conoscono, Mary, del Consultorio Familiare Asp di Diamante, diretto dal dottor Riccardo De Lorenzo, grazie alla collaborazione con la professoressa Giovanna Gambrone e del dirigente dell’IIS “Silvio Lopiano”, il prof. Graziano Di Pasqua.

Le studentesse del Liceo artistico hanno potuto esprimere la loro creatività sulle pance delle future mamme che, per l’occasione, si sono prestate a fare da “tavolozze”.

“L’attività – spiega la dottoressa Cosmano – rientra nel percorso di accompagnamento alla nascita, organizzato periodicamente dal Consultorio di Diamante, articolato in vari incontri. Nel corso dell’evento si respirava entusiasmo, gioia e serenità – continua Mary – perché ha dato modo alle donne di vivere una nuova esperienza così come alle studentesse di avvicinarsi a questa meravigliosa arte. I loro occhi e i loro sorrisi comunicavano più di mille parole. Io credo che il Consultorio, la scuola, le Istituzioni in genere, devono uscire dalle loro mura e andare incontro ai cittadini”.

Ricordiamo che il Consultorio di Diamante non è nuovo a queste uscite, già in passato ha organizzato flash mob in favore dell’allattamento e incontri con le scuole attraverso progetti con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Diamante.