Poste Italiane comunica che oggi 8 maggio 2023 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo celebrativo della Prima seduta del Senato della Repubblica Italiana, nel 75° anniversario, relativo al valore della tariffa B Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura Claudia Giusto.

La vignetta riproduce un particolare dell’Aula legislativa del Senato della Repubblica nella storica sede di Palazzo Madama in Roma. In basso, al centro, il logo istituzionale del Senato.

Completano il francobollo la legenda “8 MAGGIO 1948 PRIMA SEDUTA SENATO DELLA REPUBBLICA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Completano il riquadro in cui è inserito il francobollo, rispettivsamente a sinistra e a destra, le legende “PER SUFFRAGGIO DI POPOLO” e “A PRESIDIO DI PUBBLICHE LIBERTA’”.

Foglietto

Tiratura: ducentomilaquattro esemplari.

La vignetta: il francobollo, disposto al centro, riproduce un particolare dell'Aula legislativa del Senato della Repubblica nella storica sede di Palazzo Madama in Roma. Sul resto della superficie del foglietto continua la raffigurazione dell'Aula del Senato nella sua interezza.

Completano il foglietto, in alto e in basso, le legende "PER SUFFRAGGIO DI POPOLO" e "A PRESIDIO DI PUBBLICHE LIBERTA".

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma Senato.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente una quartina di francobolli, il foglietto, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 30€.